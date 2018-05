Dokázali to! BKM Lučenec je kráľom prvej ligy mužov (+ FOTO A VIDEO)

Zverenci Kruna Krajnoviča v nedeľu zavŕšili svoju prvoligovú cestu. Teraz ich čaká extraliga.

13. máj 2018 o 20:48 Jozef Mikuš

LUČENEC. Basketbalový klub z centra Novohradu neoslávil ešte ani rok od svojho vzniku. Napriek tomu má za sebou fantastickú sezónu v prvej basketbalovej lige. Mladý tím talentovaných hráčov svoju premiérovú súťažnú cestu zavŕšil vo veľkolepom štýle.

Vo Final Four (12. – 13. mája) najprv vyhral v sobotnom semifinále nad bratislavským Štartom (111:54), aby v nedeľu oslávil titul víťaza prvej ligy víťazstvom nad Banskou Bystricou. Tá v sobotnom semifinále zdolala tím Považskej Bystrice (97:72), ktorá si napokon v boji o tretie miesto poradila s Bratislavou výsledkom 89:69.

V nedeľnom boji o titul prvoligového majstra proti ŠKP BBC Banská Bystrica potvrdil Lučenec svoje postavenie favorita. Bojovní Bystričania sa nedokázali chytiť na tempo Novohradčanov a po prvej štvrtine Lučenec vyhrával 23:11. Banská Bystrica však ukázala, že do finále sa nedostala náhodou a domácemu celku dali hráči spod Urpína zabrať. Odhodlanie a tímového ducha Novohradčanov ale zlomiť nedokázali. Počas polčasovej prestávky tak na tabuli svietilo skóre v prospech Lučenca 56:31. Na konci predposlednej desaťminútovky, ktorá bodovo vyšla Banskobystričanom, domáci viedli výsledkom 65:43. V poslednom dejstve si už ale ambiciózni Lučenčania víťazstvo nenechali vykĺznuť. Nad bojovnou Banskou Bystricou vyhrali výsledkom 91:59 a do mesta vrátili basketbalovú extraligu. Ďakujeme!

Všetci, ktorí v tejto sezóne prispeli k chodu klubu na palubovke alebo v kabíne sa tak spoločnými silami zaslúžili o návrat Lučenca na basketbalovú mapu. Redakcia týždenníka MY Novohradské noviny celému BKM Lučenec blahoželá.

Kruno Krajnovič, odborný konzultant BKM Lučenec: „Z našej strany bola prvá a tretia štvrtina trochu nervózna, ale spravili sme si pohodlný náskok. Už po polčase sme vedeli, že prehráme len ťažko a možno preto sme poľavili. Najpodstatnejšie je, že sme splnili cieľ. Banská Bystrica hrala lepšie ako v posledných dvoch zápasoch a chcem im pogratulovať aj nad výhrou nad Považskou Bystricou. V momente, keď som prišiel do Lučenca, som o lige ani hráčoch nevedel nič. Spoločne sme to ale zvládli. V priebehu ďalších dvoch týždňov sa ukáže, čo a ako. Netreba nič predbiehať. Sadnem si s vedením a uvidíme, ako to dopadne. Ak v tíme zostanem, cez leto čaká mňa aj vedenie klubu veľa práce. Verím, že sa na extraligu poriadne pripravíme. Chcem sa poďakovať hráčom, ktorí prijali môj štýl roboty, vedeniu, ktoré ma oslovilo, fanúšikom a každému z klubu, priateľke, rodine, kamarátom a všetkým, ktorí nás podporovali.“ (*viac vo videu dole)

