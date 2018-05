Hrnčiarska kapusta prilákala domácich aj návštevníkov (+ FOTO)

Deväť družstiev sa zvŕtalo okolo kotlov jedna radosť.

13. máj 2018 o 18:33 Marcela Ballová

HRNČIARSKA VES. „Keď rozkvitne biela ruža, treba ju trhať, keď má dievča dvadsať rôčkov, treba ho vydať...,“ zneli počas sobotňajšej akcie hlasy heligonkárov z klenovského Vepra. V Hrnčiarskej Vsi sa pod kotlami rozhorel oheň a zakrátko sa dedinou niesla lahodná vôňa kapusty. Už po siedmykrát tu usporiadali súťaž vo varení tejto lahôdky. Tentokrát kuchárske majstrovstvo v novohradskej dedine predviedlo deväť tímov.

Humorom sršiaci chlapi v zásterách aj veselé ženičky sa okolo stolov a kotlov zvŕtali jedna radosť. Každý mal svoj vlastný recept a chcel ulahodiť chuťovým pohárikom poroty. Veď ceny pre troch najlepších boli zaujímavé. Napokon sa starosta Ján Melicher musel ťapnúť po vrecku, pretože porota prisúdila tretiu priečku dvom družstvám. Prvý muž obce to vyriešil šalamúnsky. Trojlístok hnúšťanskej Iskry odmenil tridsiatimi eurami. „Hodnotenie musí byť spravodlivé. Síce sme na túto situáciu neboli pripravení, ale keď si zaslúžia, budú odmenení,“ povedal a bez váhania prispel z vlastného.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



S údeninou, hríbami, baraninou, divinou, všetky boli chutné. No najviac ulahodila kapusta družstva Poslanci obce. Za nimi skončili domáci Starí páni, no a naprázdno neobišli ani zástupkyne nežného pohlavia MILF Poltár. Bronzovú pozíciu dosiahli spolu so spomínanou partiou z Hnúšte.

Od kapusty a občerstvenia sa domáci aj návštevníci dediny presunuli k vatre, ktorá všetkým pripomenula 73. výročie konca II. svetovej vojny.

V Hrnčiarskej Vsi tak opäť potvrdili, že sú skvelými hostiteľmi a merať cestu na ich akcie sa skutočne oplatí.