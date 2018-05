V centre Novohradu zasahovali kukláči

Lučenčania boli svedkami akcie zameranej na dokumentovanie drogovej trestnej činnosti.

15. máj 2018 o 16:56 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. V Lučenci operovala Národná kriminálna agentúra (NAKA) Prezídia Policajného zboru (PPZ). Špecializovaná jednotka, ktorá sa zaoberá najzávažnejšou organizovanou trestnou činnosťou, zasahovala priamo na ulici. Príslušníci NAKA na civilnom vozidle zastavili v protismere na Námestí republiky a priamo na chodníku spacifikovali chodca. V priebehu niekoľkých sekúnd mu nasadili putá, posadili ho do vozidla a z miesta zásahu ho odviezli.

Podľa nemenovaného zdroja sa zásah o niekoľko hodín neskôr konal aj v rodinnom dome majiteľa, podozrivého z drogovej trestnej činnosti. Zásah potvrdil hovorca PPZ Michal Slivka. Podľa jeho slov NAKA vykonala policajnú akciu zameranú na dokumentovanie drogovej trestnej činnosti. „Zaistili 14 skladačiek s pervitínom, kde experti Kriminalistického a expertízneho ústavu namerali obsah metamfetamínu ako účinnej látky v množstve 46 až 76 percent objemu. Celkovo zaistili viac ako 24 gramov,“ upresnil hovorca.

Nájdené množstvo by stačilo približne na 310 dávok so ziskom 1 200 eur. V súvislosti so zásahom vyšetrovateľ obvinil T. M. z drogovej trestnej činnosti. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov,“ dodal na záver Slivka s tým, že vyšetrovateľ spracoval podnet na vydanie návrhu na jeho vzatie do väzby.