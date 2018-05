Cyklochodník na Gemeri bude bezpečnejší

Cyklistický chodník odovzdala samospráva do užívania pred tromi rokmi. Trasu medzi okresným mestom a rekreačnou oblasťou radi využívajú návštevníci aj obyvatelia.

16. máj 2018 o 13:31 Ľubomíra Karmanová

RIMAVSKÁ SOBOTA. Cyklotrasu spájajúcu Rimavskú Sobotu s rekreačnou oblasťou Kurinec, odovzdali do užívania ešte v roku 2015. Cyklisti ju s nadšením začali využívať. Na ich podnet sa v tomto období samospráva rozhodla vybudovať tu aj osvetlenie. „Stĺpy osvetlenia inštalujú pracovníci Technických služieb mesta, čo nám značne zníži náklady na výstavbu. Ide o inteligentné osvetlenie, teda svetlá nebudú svietiť stále, ale počas určitých intervalov,“ vysvetlil primátor Jozef Šimko.

Vyhoveli požiadavkám obyvateľov

Podľa jeho slov sa týmto krokom rozhodli vyhovieť požiadavkám obyvateľov a skvalitniť pobyt v regióne aj návštevníkom.„V letných mesiacoch sa tu chcú prejsť aj vo večerných hodinách, osvetlením zvýšime ich bezpečnosť,“ konštatoval Šimko.

Počas letných mesiacov bude osvetlenie v prevádzke do polnoci. V zimných mesiacoch bude svietiť od šestnástej približne do dvadsiatej hodiny. Osvetlená bude celá trasa. Osadia na nej 105 stožiarov, pričom na každom z nich budú dve svetlá. Rozsvecovať sa budú prostredníctvom pohybových senzorov. Práce sa začali od Kurinca a postupujú v smere do mesta.

Inštaláciu osvetlenia platia z mestskej kasy

Projekt samospráva financuje z vlastných zdrojov. Náklady vo výške približne 30-tisíc eur boli schválené v rozpočte poslancami mestského zastupiteľstva koncom minulého roka. Inštalačné práce by mali stihnúť do polovice júna. „Chceli by sme, aby to bolo hotové už začiatkom sezóny. Verím, že sa to podarí,“ dodal na záver Šimko.

Cyklocesta meria 2320 metrov. Jedna jej vetva sa začína na Školskej, druhá na Hostinského ulici. Po ich spojení za obchodným centrom pokračuje až na Kurinec, čo umožňuje cyklistom, ale aj chodcom úplne sa vyhnúť hlavnej ceste.