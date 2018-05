Kapela John Wolfhooker to rozbalila v cintoríne. Zrodila sa Monalisa (+ VIDEO A FOTO)

Československý štvorlístok, z ktorého traja členovia sú z Lučenca, má horúcu novinku.

14. máj 2018 o 15:42 Marcela Ballová

PRAHA/LUČENEC. Tajomno tristoročného domu v cintoríne, svetelné efekty dotvárajúce priam desivú atmosféru jedného z pietnych pražských miest. Aj to vtlačilo originálnu stopu horúcemu videoklipu československej kapely John Wolfhooker.

V štvorčlennej partii, ktorá je na scéne známa prekračovaním hraníc rôznych hudobných žánrov, technickými inštrumentálnymi pasážami, energiou sršiacimi vystúpeniami a najmä skladbami s chytľavými refrénmi, sú až traja Lučenčania.

Temná stránka pomerne veselého štvorlístka

Hudobníci aktuálne žijú a pôsobia v českej metropole a podľa vyjadrenia speváka Martina Čupku všetci inklinujú ku kapelám, ktorých tvorba poznačila ich hudbu. Sú medzi nimi aj The Beatles, My Chemical Romance, Bring Me The Horizon či Billy Talent. V skladbách skupiny, ktorej korene siahajú aj do Novohradu, je badateľný výrazný vplyv rock and rollu, post – hardcore, pop punku, funku a progresívneho metalu.

Spomínaná novinka vo svete hudobných videoklipov má názov Monalisa. Text pochádza z pera speváka Martina Čupku. Približuje boje, ktoré mnohí zvádzajú v svojom vnútri bez toho, aby ich dali okoliu najavo. Naznačuje, že za úsmevom sa nemusí automaticky skrývať radosť, skôr naopak.

Kapela si skladbu produkovala sama. O mix vokálov sa postaral Filip Vlček a celkový mix a master má na svedomí Rony Janeček.

Videoklip a singel Monalisa odhaľuje temnejšiu stránku pomerne veselého štvorlístka.

„Je dielom Lučenčana s pseudonymom Riko Čeko, ktorého prácu možno vidieť aj vo videoklipoch slovenskej rapovej scény, v produkčnej spolupráci s Romanou Kovácsovou, ktorá je, mimochodom, tiež Lučenčanka,“ ozrejmil Martin a v krátkosti priblížil natáčanie klipu. „Trvalo tri dni. Dejiskom bol veľký tristoročný dom na cintoríne. Natáčali sme v noci a našu prácu sprevádzali nečakané výpadky elektriny a čudesné zvuky z podkrovia. Skutočne to bola silná atmosféra. Podľa mňa sa nám práve vďaka tomuto miestu podarilo vžiť do celkovo ponurej atmosféry klipu.“

Dielo sa rodilo v noci

Dom v cintoríne nebol zďaleka jediným „temným“ miestom, v ktorom sa rodil nový videoklip kapely John Wolfhooker. „Prvé demo piesne som napísal v noci. Potom sme skladbu dokončili a nahrali v štúdiu, situovanom v 150-ročnom mlyne, taktiež v noci,“ podotkol s úsmevom bubeník Adrian Janeček a pripomenul, že režisér Riko videoklip editoval rovnako v noci. „Spomínané okolnosti prispeli k tomu, že výsledkom tohto neplánovaného experimentu je videoklip so skutočne špecifickou atmosférou.“

Kapela sa aktuálne sústreďuje na nemecké pódiá. V lete plánuje festivalovú šnúru po Nemecku, Česku aj Slovensku. Skladba Monalisa a ďalšie určite zaznejú aj na hlavnom pódiu festivalov Rock For People či Žilina žije.

Kapela John Wolfhooker má na konte už 16 videoklipov a dva plnohodnotné albumy. Svoju tvorbu predstavila počas mnohých koncertov a festivalov, vrátane spomínaného Rock For People, dokonca aj Envol Et Macadam v Quebecu. Na jednom z veľkých kanadských festivalov to rozbalila aj s kapelami Rise Against, či Despised Icon. Zaujala aj vystúpeniami po boku známych Sleeping With Sirens, Our Last Night, Anti-Flag, Hands Like Houses alebo Bury Tomorrow.