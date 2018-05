V budove zdravotného strediska zriadia komunitné centrum

Po plánovanej rekonštrukcii časť budovy zmení svoje využitie.

15. máj 2018 o 8:10 TASR

RIMAVSKÁ BAŇA. Budova zdravotného strediska v Rimavskej Bani v okrese Rimavská Sobota môže v budúcnosti po plánovanej rekonštrukcii slúžiť aj ako komunitné centrum. Podľa slov starostky obce Eleny Polóniovej celkový rozpočet na obnovu a prestavbu tohto objektu je navrhnutý vo výške 270 000 eur, pričom z tejto sumy samospráva žiada od ministerstva vnútra nenávratný finančný príspevok vo výške 150 000 eur.

"V projektovej dokumentácii sme túto budovu rozdelili na dve časti. Jedna by naďalej slúžila lekárom a plánujeme ju zrekonštruovať z vlastných prostriedkov za predpokladanú sumu 60 000 eur. Na druhú časť sme požiadali o nenávratný finančný príspevok určený na zriadenie komunitného centra, ktoré by slúžilo všetkým skupinám obyvateľstva, od seniorov, cez matky s deťmi až po sociálne znevýhodnených," priblížila Polóniová.

Zvyšok rozpočtu je podľa nej určený na vybudovanie nádvoria s jedným komponentom plánovaného detského ihriska. V zrekonštruovanej časti strediska má podľa projektu vzniknúť veľká spoločenská miestnosť, kuchynka, ako aj kancelárske priestory pre dvoch nových komunitných pracovníkov, ktorí by pomáhali dôchodcom i matkám. "Myslím si, že obec tejto veľkosti s viac ako 500 obyvateľmi by si zaslúžila pracovné miesta pre ľudí, ktorí by sa venovali problémom jednotlivých komunít," dodala starostka.

V súčasnosti v zdravotnom stredisku ordinuje len pediater, po rekonštrukcii by však mohlo prijať viac zdravotníkov. "Veľmi by som chcela, aby sem aspoň na niekoľko hodín týždenne prichádzal ordinovať všeobecný lekár. Rozumiem, že v tomto okrese je s obvodnými lekármi problém, ale možno by sem mohol dochádzať niektorý z lekárov z neďalekej Hnúšte," zakončila Polóniová.