Lučenčanka Karin Kolesárová vymenila tenisovú raketu za bikiny

Po desiatich rokoch na kurtoch vstúpila do sveta fitnesu. V súčasnosti má na konte peknú zbierku úspechov a mieri za ziskom ďalších.

15. máj 2018 o 9:15 Jozef Mikuš

LUČENEC. Predposledná aprílová sobota v Hnúšti patrila Majstrovstvám Slovenska juniorov a junioriek v bikiny fitnes, body fitnes a kulturistike.

Šampionátu sa zúčastnilo vyše sto súťažiacich. Medzi nimi bola aj mladá Lučenčanka Karin Kolesárová. V kategórii bikiny fitnes nad 166 centimetrov prekvapila a z Hnúšte si odniesla titul národnej vicemajsterky.

Dvadsaťročná bikinárka tak rozšírila svoju bohatú zbierku úspechov. Okrem iného sa môže pochváliť 1. miestom z EVLS Prague Showdown a Veľkej ceny Dubnice či štvrtým miestom z Tatranského pohára. To všetko sa sympatickej Lučenčanke podarilo dosiahnuť za necelé tri roky, počas ktorých kráča vo svete fitnesu.

Na vašej poslednej súťaži v Hnúšti ste obsadili výborné 2. miesto a získali ste titul slovenskej vicemajsterky. Vylepšili ste tak svoje 4. miesto z vlaňajších juniorských majstrovstiev. Čo pre vás tento úspech znamená?

– Z výsledku sa ešte stále teším. Získať titul vicemajsterky Slovenska bol nádherný pocit a zároveň veľká motivácia, aby som na sebe makala a naďalej sa zlepšovala.

Ako ste triumf z Hnúšte oslávili?

– Ako inak – dobrým jedlom. (smiech)

Vráťme sa na začiatok. Kedy a prečo ste sa rozhodli vkročiť do sveta fitnesu?

– Ako sedemnásťročná som začala pravidelne navštevovať posilňovňu. Odmalička som športovala a dovtedy som sa desať rokov súťažne venovala tenisu. Časom som začala obdivovať krásne postavy bikiny fitnesiek a povedala som si, že aj ja raz chcem vyzerať rovnako ako ony. Okrem toho ma veľmi lákalo zistiť, aký je to pocit stáť na súťažnom pódiu.

Mali ste pevné športové základy. Bol vďaka tomu vstup do sveta fitnesu jednoduchší?

– Nie celkom. V začiatkoch som robila mnoho chýb najmä v tréningovom procese a v stravovaní. Fitnes sa ale od prvých momentov stal mojou záľubou a vášňou. Týmto športom žijem každý deň a snažím sa neustále zlepšovať. Keď sa k tomu pridala podpora zo strany rodiny a blízkych, tak nebolo cesty späť.

Fitnes si z veľkej časti vyžaduje disciplínu a sebazaprenie. Ako dokážete zvládnuť náročné tréningy alebo predsúťažné diéty?

– Disciplínu a režim mám v sebe odmalička. Tá musí byť vždy na prvom mieste. Vždy som sa vedela horlivo nad-chnúť pre veci, ktoré ma bavili. Ako som už spomenula, fitnes je môj život a práve preto si myslím, že aj tie náročnejšie stránky sú pre mňa jednoduchšie. Vďaka tomu doslova milujem tvrdé tréningy, prísne diéty a všetko, čo k tomu patrí.

Je niečo, čo na fitnese nemáte rada?

– Nie. (smiech) Baví ma úplne všetko.

Súťažné plavky ste si prvýkrát obliekli v roku 2016 na Veľkej cene Dubnice. Ako si spomínate na svoju pódiovú premiéru?

– Pamätám si na všetko, akoby to bolo iba včera. Vôbec som netušila, do čoho idem. Prvýkrát vyjsť na pódium nebolo jednoduché. Veľmi mi bilo srdce. Vtedajšia trénerka mi opakovala, aby som sa stále usmievala. So svojou prácou v príprave som ale bola spokojná. Naozaj som do toho dala veľa a to napokon potvrdilo aj konečné tretie miesto. Úspech ma nakopol a potvrdil mi, že fitnes je šport, ktorému sa chcem venovať.

Odvtedy ste absolvovali viacero súťaží vrátane domácich majstrovstiev. Za sebou však máte aj medzinárodné vystúpenia.

– Mojou prvou medzinárodnou súťažou bola vlaňajšia EVLS Prague Showdown, kde som obsadila krásne 1. miesto. V juniorskej kategórii som zdolala 23 kvalitných pretekárok a porazila som aj majsterku Európy. Pred súťažou som ani nedúfala, že by som mohla mať šancu na taký úspech. Preto toto víťazstvo patrí k mojim najcennejším spolu s vlaňajšou Veľkou cenou Dubnice, kde som sa nominovala na juniorské majstrovstvá sveta v Rumunsku. Tam sa mi však nepodarilo prejsť elimináciou, no nazbierala som obrovské množstvo cenných skúseností.

Pod koho vedením sa v súčasnosti pripravujete?

– Pripravujem sa pod vedením ruskej trénerky Ekateriny Abramovej. Spoluprácu sme začali len nedávno na súťaži Diamond Cup na Malte. Veľmi sa z toho teším a som za túto možnosť vďačná. Verím, že pod jej taktovkou budem napredovať.

Ako prebieha vaša štandardná príprava?

– Trénujem dvojfázovo a prísne dodržiavam stravu. Práve tá je vo fitnese nesmierne dôležitá. Pred súťažou kombinujem silové tréningy jednotlivých partií s kardiom.

Súťažíte v bikiny fitnes. Plánujete neskôr prejsť do inej kategórie?

– Nie. Táto kategória mi sedí a nad zmenou som nikdy neuvažovala. Páči sa mi mierne svalnatá, pevná ženská postava, spôsob prezentácie a aj celková vizáž pretekárky. Bikiny fitnes považujem za pomyselný ideál ženskej krásy.

Aká súťaž vás čaká najbližšie?

– Momentálne sa pripravujem na medzinárodné súťaže vo Varšave a Madride.

Čo by ste chceli vo fitnese dosiahnuť?

– Mojím základným cieľom je neustále napredovanie. Nikdy nebudem spokojná s aktuálnou formou. Vždy na sebe nájdem niečo, čo dokážem zlepšiť. Práve to na fitnese milujem najviac.