Vo Fiľakove by mohli mať po rokoch röntgen

Samospráva chce, aby si ľudia vybavili diagnostiku aj vyšetrenia na jednom mieste.

15. máj 2018 o 10:12 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Po rokoch by vo Fiľakove opäť mohli mať diagnostické zariadenia. Tamojšia samospráva sa rozhodla zapojiť do výzvy a zabojovať o röntgen. Primátor Attila Agócs očakáva náročné vyjednávania a boje so šibeničnými termínmi.

„Rozhodli sme sa zapojiť do výzvy rezortu zdravotníctva, ako sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na budovanie centier integrovanej zdravotníckej starostlivosti (CIZS). Viem, že nás čaká veľa práce, vyjednávaní a bojov so šibeničnými termínmi, avšak ideme do toho,“ vyjadril sa primátor s tým, že absenciu chýbajúcej diagnostiky zdôraznili už pri tvorbe Akčného plánu okresu Lučenec. „Na túto výzvu čakáme už dva roky. Črtá sa nám doposiaľ najreálnejšia šanca posunúť zdravotnú starostlivosť v meste na vyššiu úroveň.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Oprávnený žiadateľ

Návrat röntgenu do mesta so spádovou oblasťou s vyše 21-tisíc obyvateľmi závisí od úspešnosti samosprávy a jej partnerov z lekárskych kruhov v spomínanej výzve IROP. Prednostka Fiľakova Andrea Mágyelová potvrdila, že mesto patrí medzi oprávnených žiadateľov. „Je medzi subjektami, ktoré môžu podať projektový zámer v prvom z dvoch kôl výzvy. Okolité mestá sú v druhom kole.“ Vysvetlila, že zriadenie a fungovanie CIZS závisí na spolupráci mesta a minimálne dvoch, prioritne lokálnych poskytovateľov primárnej zdravotníckej starostlivosti.

„Hlavným prínosom CIZS má byť vytvorenie priestorov pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste. Prihliadať sa bude najmä na špecifické požiadavky ľudí, žijúcich v spádovej oblasti. „Vraciame sa ku konceptu polikliník, kde si ľudia na jednom mieste dokázali vybaviť vyšetrenia aj diagnostiku. V podstate je to tridsať rokov stará myšlienka,“ ozrejmila Mágyelová a podotkla, že v centre majú byť pacientom k dispozícii všeobecní aj špecializovaní lekári.

Prečítajte si tiež: Fiľakovský park bude pre deti atraktívnejší

Niektorí lekári zaujali negatívny postoj

V mikroregióne Fiľakova sa podľa Útvaru zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) nachádza 32 oprávnených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Samospráva všetkých oslovila s návrhom na spoluprácu pri projekte. „Kladne sa zatiaľ vyjadrilo jedenásť lekárov. Šiesti zaujali negatívny postoj a šestnásti ešte na našu žiadosť nereagovali,“ pripomenula prednostka a upresnila, že návrh predbežne zaujal všeobecných lekárov a tiež špecialistov, ktorí na základe výzvy v projekte CIZS musia figurovať. „Okrem nich aj neurológa, ortopéda, urológa a ďalších.“

Záujem o spoluprácu prejavil aj radiológ a lekári, ktorí ku svojej práci röntgen potrebujú.

Podľa aktuálnych predstáv by centrum malo v budúcnosti fungovať v budove bývalej polikliniky na Biskupickej ulici vo Fiľakove. Vlastní ju súkromná osoba, pričom je dlhodobo nevyužívaná. „Súčasťou projektu bude v budúcnosti aj žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu priestorov. Budeme sa zaoberať tým, akou právnou formou to zrealizujeme. Pravdepodobne dlhodobým prenájmom,“ doplnila prednostka s tým, že v prvom kole bude projektový zámer len podaný. „Podrobnosťami s projektom súvisiacimi, tiež právnou formou spolupráce s lekármi, sa bude v budúcnosti zaoberať mestský parlament,“ zakončila.