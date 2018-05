Nociarov bronz z európskeho fóra

Kulturista z Poltára sa začiatkom mája predstavil na európskom šampionáte v Španielsku.

15. máj 2018

POLTÁR. Začiatok mája vo svete fitnesu a kulturistiky patril európskemu šampionátu. Do španielskej Santa Susanny vycestovala slovenská výprava, v ktorej mal reprezentantov aj náš región. Medzi nimi nechýbal úspešný Poltárčan Matej Nociar.

Ten sa na európskom fóre predstavil dávnejšie ešte ako junior medzi naturálmi. Tentoraz súťažil v klasickej kulturistike do 180 centimetrov. Svojej povesti kombajnu cenných kovov nezostal nič dlžný a pre Slovensko vybojoval bronzovú medailu.

„Svoje vystúpenie hodnotím kladne. Všetko išlo podľa plánu, no, bohužiaľ, politika funguje aj na takýchto podujatiach. Vyhral som semifinále a pred finále sa mi zlepšila forma. Titul bol na dosah, ale po vyhlásení výsledkov som skončil na treťom mieste. Ostal som šokovaný spolu s celou halou. K výsledku sa už ale nechcem vracať. Tí, ktorí tam boli osobne, videli, ako mala kategória dopadnúť,“ skonštatoval Nociar. Zlato v jeho kategórii získal domáci pretekár, druhé miesto obsadil Rus. „Pre mňa a trénera je to zlatý bronz. Už sme to hodili za hlavu a som odhodlaný všetko napraviť na jesenných súťažiach.“

Nepríjemné prekvapenie zo Španielska tak kulturistu z Poltára nepoložilo. Práve naopak, je pripravený dokázať, že zlato mal doviezť domov práve on. A hoci výsledky nedopadli podľa predstáv, zo šampionátu si okrem cenného kovu priniesol aj množstvo zážitkov.

„Vládla tam výborná atmosféra. Realizačný tím sa o nás všetkých staral doslova ako o malé deti. Mali sme k dispozícii všetko, čo sme potrebovali. A keďže bol šampionát rozdelený do viacerých dní a ja som súťažil už v úvode, mohol som si atmosféru dosýta užiť.“

Matej Nociar sa teraz pripravuje na jesenné vystúpenia. V septembri ho čakajú medzinárodné pohárové súťaže a v novembri zabojuje na svetovom šampionáte. „Sú to finančne náročné akcie, preto som otvorený akejkoľvek spolupráci s novými partnermi. Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi v príprave pomohli: firmám Sizeandsymmetry a Sonnecrystal, mestu Poltár, Františkovi Ridzoňovi, fitness centru Siťák Gym Poltár, všetkým priateľom a najmä rodine, trénerovi Rolandovi Brosmanovi a asociácii SAFKST za možnosť reprezentovať našu krajinu,“ uzavrel Poltárčan.