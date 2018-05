Ďubeková štartovala so staršími, v silnej konkurencii sa nestratila

Šestnásťročná Michaela bola na majstrovstvách Európy najmladšou bikinárkou.

16. máj 2018 o 7:29 Jozef Mikuš

HNÚŠŤA. Španielska Santa Susanna začiatkom mája hostila početnú skupinu fitnesiek a kulturistov z celého sveta. Tí prišli zabojovať o cenné kovy na majstrovstvá Európy. Zastúpenie malo aj Slovensko v podobe mladej Hnúšťanky Michaely Ďubekovej. Miška si miestenku na prestížnu súťaž vybojovala iba po približne desiatich mesiacoch od vstupu do sveta fitnesu a dvoch úspešných tohtoročných národných šampionátoch.

„Mala som obrovskú radosť, že som od SAFKST dostala príležitosť reprezentovať Slovensko ako mladá, neskúsená pretekárka, ktorá sa na súťažné pódium po prvýkrát postavila len tento rok. Cítila som veľkú zodpovednosť, aby som nesklamala ľudí, ktorí mi túto príležitosť dali,“ začala Hnúšťanka.

Najmladšia bikinárka

Miška sa na Európu pripravovala pod dohľadom reprezentačnej trénerky Lucie Košeckej a otca Dušana Ďubeka, niekdajšieho úspešného kulturistu. Cenné rady mladej bikinárke poskytol a reprezentačný tréner mužov Roland Brosman. „Do prípravy som dala maximum. Každé ráno o 5.30 hod. budíček, 30 – 35 minút na bežiacom páse, raňajky, škola, popoludní tréning a to všetko pretkané pravidelnou stravou,“ opísala svoj bežný deň 16-ročná fitneska z Hnúšte.

V Španielsku bola najmladšou bikinárkou. Predstaviť sa mala v novovytvorenej kategórii bikiny fitnes od 16 do 19 rokov. Na druhý deň šampionátu však prišlo nemilé prekvapenie – spomenutá veková kategória sa zrušila a Mišku zaradili k 20 – 23-ročným pretekárkam do výškovej kategórie do 160 centimetrov.

Príprava na jeseň

„V kategórii bolo jedenásť dievčat. Väčšinou išlo o skúsené pretekárky, ktoré cvičia dlhé roky a majú za sebou množstvo domácich i medzinárodných súťaží. Zdalo sa, že nemám šancu, ale odborníci zhodnotili, že mám peknú, symetrickú postavu a keď rokmi tréningu pribudne svalová hmota, tak to bude veľmi dobré. V Španielsku som tak obsadila 8. miesto. Predbehla som pretekárky, s ktorými som pôvodne mala súťažiť v mojej vekovej kategórii, takže ak by sa nezrušila, skončila by som na popredných priečkach. S umiestnením aj formou som ale nadmieru spokojná. Vyskúšala som si súťaženie s lepšími a skúsenejšími fitneskami. Mrzí ma, aj všetky ostatné dievčatá z našej kategórie, len neférové rozhodnutie organizátorov zmeniť pravidlá počas prebiehajúcej súťaže,“ uzavrela Miška.

Sympatickú študentku teraz čakajú školské povinnosti a príprava na jesennú časť sezóny. Svoju pozornosť chce venovať najmä slovenským majstrovstvám dorastencov a juniorov.