Dvojičky Drugdové si vymenili pozície, striebro Mezóovej

Partiu z Junioru čakala ťažká úloha vydolovať medaily v silnej medzinárodnej konkurencii na bodovanom turnaji.

18. máj 2018 o 10:20 Jozef Mikuš

BARDEJOV/LUČENEC. Pretekári džudo klubu Junior v prvú májovú sobotu (5. 5.) nezaháľali. Skupina dvanástich džudistov vycestovala do Bardejova na medzinárodnú veľkú cenu. Na severovýchode Slovenska ich čakalo bezmála 800 pretekárov zo štrnástich krajín. Partiu z Lučenca, ktorá zápasila v kategóriách super-mini, mini, mladší a starší žiaci, tak čakala ťažká úloha vydolovať medaily v silnej medzinárodnej konkurencii na bodovanom turnaji.

„Neustále opakujem, že dvojičky Laura a Nina Drugdové (super-mini do 27 kg) patria k stabilným medailistkám a ani teraz to nebolo inak. Tentokrát si však vymenili pozície a zlato si vybojovala Nina. Laura obsadila bronzovú priečku,“ rozpovedal tréner Michal Bokor.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ema Danišová (mini do 30 kg) v úvode podľahla neskoršej víťazke hmotnosti. V opravách dokázala poraziť dve súperky na ippon a dostala sa do boja o bronz, ktoré sa nerozhodlo ani v zlatom skóre. Rozhodli tak arbitri, ktorí bronzovú medailu dali súperke z Maďarska a Ema obsadila 5. miesto. Hoci sa Patrícia Pápaiová (mini do 34 kg) s tatami na veľkých turnajoch stále oboznamuje, dokáže si v silnej konkurencii vybojovať medailové umiestnenie. Potvrdila to aj v Bardejove, kde sa po troch výhrach a jednej prehre postavila na debnu s číslom tri.

„Dávidovi Farkašovi (mini do 38 kg) a Norbertovi Gálovi (mini do 46 kg) sa na turnaji nedarilo. Dávid prvý zápas vyhral, no druhému súperovi podľahol a do ďalších bojov už nezasiahol. Norbi mal ako stabilný medailista smolu a po dvoch prehrách sa neumiestnil. Svoj deň nemal ani Dominik Drugda (mladší žiaci do 38 kg). V početnej kategórii po dvoch prehrách z turnaja vypadol. Má však pred sebou svetlú súťažnú budúcnosť, potrebuje si len zvyknúť na vyššiu kategóriu. Adam Mihály (mladší žiaci do 55 kg) vyhral prvé dva duely na ippon. Chyba v semifinále ho stálo zlato, no svoje zaváhanie neskôr napravil a získal bronz,“ vymenoval tréner.

Prečítajte si tiež: ŠPORTOVÍ VETERÁNI: Keď sa hrá futbal, u Filčíkov majú sviatok

Karmen Mezóová (mladšie žiačky do 52 kg) začala turnajovú cestu prehrou, ktorú ale vzápätí odčinila výhrou nad skúsenou súperkou. Postúpila zo skupiny a neskôr aj do finále, kde jej už ale chýbali sily. Striebro z veľkého turnaja však podľa trénera nemožno považovať za neúspech.

Martin Obročník (starší žiaci do 55 kg) prvého súpera zdolal bez väčších problémov. Následná bilancia jedna výhra a dve prehry mu priniesla konečné siedme miesto. Patrik Gibaľa (starší žiaci do 38 kg) a Tamina Barcíková (staršie žiačky do 57 kg) už medailovú bilanciu Junioru nezmenili.

„Získali sme päť medailí, čo nie je zlý výsledok. Okrem medailistov musím pochváliť aj tých, ktorí sa na debny nedostali, pretože predviedli veľmi dobré a bojovné výkony. Za podporu nášho klubu ďakujem sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co. a mestu Lučenec. Vďaka patrí aj trénerskému kolegovi Marekovi Portelekymu a Zuzke Halajovej,“ doplnil Bokor.