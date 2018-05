Katsuďáci zo seba vydali maximum

Džudo klub Katsudo bol jedným z vyše 70 oddielov, ktoré sa zúčastnili na medzinárodnom turnaji v Bardejove.

18. máj 2018 o 14:13 Jozef Mikuš

BARDEJOV/LUČENEC. Džudo klub Katsudo bol jedným z vyše 70 oddielov, ktoré sa zúčastnili na medzinárodnom turnaji v Bardejove (5. 5.). V konkurencii bezmála 800 pretekárov zo štrnástich krajín sa tak predstavili aj štrnásti katsuďáci, ktorí v sprievode trénera Róberta Ráca bojovali o body do ranking listu.

„Naši džudisti nastúpili na tatami, aby zopakovali medailové úspechy z predošlých týždňov. Napokon si na cenné kovy siahli šiesti a dvaja obsadili bodované piate miesto. Mrzí ma, že som nestíhal koučovať zápasy všetkých svojich zverencov a niektorých som kvôli oddeleným priestorom ani nevidel bojovať. Vzhľadom na množstvo pretekárov to, žiaľ, nebolo možné. Budeme musieť reorganizovať turnajové výjazdy. Predbežný plán je, že na bodované turnaje pôjdu starší a mladší žiaci a na nebodované vycestujú super-mini a mini džudisti,“ objasnil tréner Rác.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Favoriti a stabilní medailisti Andrej Meša, Michal Varšo a Tomáš Dovičič nemali na turnaji svoj deň. Andrej a Michal vypadli už v prvom kole. Tomáš, ktorý sa rozhodol nastúpiť o kategóriu vyššie, v silnej konkurencii nepochodil. Po troch trestoch ho rozhodcovia diskvalifikovali a na turnaji skončil po druhom kole.

„V kategórii mini sme mali želiezko v ohni v podobe Pavlíny Ľuptákovej, ktorá sa dostala do bojov o medailu. Pavlínke sa podarilo uspieť a získala bronz. Keby bola v semifinále aktívnejšia, mohla stáť na najvyššom stupni víťazov. Na ten sa ale postavila mladšia žiačka Diana Fekiačová, ktorá ako jediná katsuďáčka vybojovala najcennejšiu medailu. V rovnakej kategórii nastúpila aj Martina Ľuptáková. Prvý zápas prehrala, no svoje zaváhanie napravila v opravách. V boji o bronz sa jej ale opäť nedarilo a obsadila bodované piate miesto. Rovnako dopadol aj Simon Matuška,“ vymenoval Rác.

Medzi mladšími žiakmi sa zadarilo Adamovi Šlajferčíkovi, keď vybojoval bronzovú medailu. Lili Križová mala pre chorobu dlhšiu tréningovú prestávku, no to jej nezabránilo v zisku bronzu.

Prečítajte si tiež: ŠPORTOVÍ VETERÁNI: Keď sa hrá futbal, u Filčíkov majú sviatok

Dorastenci Miroslav Fekiač, Kristián Bari a Filip Gaňa nemali dobrý vstup do turnaja. Miroslav strávil v prvom kole na tatami dlhé štyri minúty a zápas sa presunul do zlatého skóre. Po jedenástich minútach ho ale opustili sily a prehral. Kristianovi podľa trénera ukrivdili rozhodcovia. „Michal Kilačko si v náročnej skupine počínaj na výbornú. S prehľadom sa prebojoval do semifinále, kde súpera z Holandska porazil v boji na zemi. Vo finále ho čakal rýchly Poliak, ktorý všetky svoje súboje vyhral do 30 sekúnd. Skúsený súper napokon Michala porazil, no s druhým miestom sme veľmi spokojní,“ povedal tréner, ktorý Kilačkove súboje koučoval zároveň so zápasmi Dalibora Strmeňa. Ten v úvode porazil Ukrajinca s výškovou prevahou. Výhra ho nabudila, vďaka čomu si to po ďalších triumfoch namieril až do finále, kde ho čakal džudista z Kosova. Dlhé finále napokon vyhral súper a Dalibor si z turnaja odniesol striebro.

„Vybojovať medailu na takýchto veľkých a kvalitne obsadených turnajoch nie je jednoduché. Všetci naši pretekári dali do svojich výkonov maximum, ale chýbalo im povestné športové šťastie. Všetkým katsuďákom ďakujem za ich výkony a ďakujem aj našim sponzorom a podporovateľom Milošovi Kelemenovi, Stanislavovi Pisárovi, Dušanovi „Kakašovi“ Kováčikovi, vedeniu a triednym učiteľom ZŠ L. Novomeského, mestu Lučenec, firmám B6 Slovakia, Endogyn, s. r. o., Ivimed, s. r. o ., a Dušanovi Pisárovi. Ďakujem trénerským kolegom Petrovi Vargovi a Lucii Balaškovej i rodičom Františkovi Gaňovi, Jane Ľuptákovej a rodine Šlajferčíkovej a Križovej,“ uzavrel Rác.