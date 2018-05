Medailová žatva lučeneckých karatistov

Štrnásť statočných. Aj tak by sa dala označiť výprava nádejných karatistov z centra Novohradu.

18. máj 2018 o 17:34 Róbert Rácz jr.

BUDAPEŠŤ/LUČENEC. Reprezentanti a začínajúce nádeje Karate Klubu Miyagi Lučenec úspešne hájili farby svojho klubu a mesta z centra Novohradu u našich južných susedov. V prvú májovú nedeľu sa v hlavnom meste Maďarska zúčastnili súťaže Karate Happy Kids Cup 2018. Mladí Lučenčania sa v konkurencii viac než 500 pretekárov z rôznych krajín rozhodne nestratili.

Štrnásť statočných. Aj tak by sa dala označiť výprava nádejných karatistov z centra Novohradu. Tej sa podarilo vyzbierať vo viacerých disciplínach ako kata, kumite, kata team, kihon dovedna 29 medailí. V praxi to znamená, že každý zo súťažiacich Lučenčanov si domov priniesol dva a viac cenných kovov. Tréneri Karate Klubu Miyagi boli so svojimi zverencami spokojní a ich úspešné ťaženie pripisujú dlhodobej a náročnej príprave mladých karatistov.

„Veríme, že naše športové nádeje budú naďalej napredovať a svoje nadobudnuté zručnosti a skúsenosti možno niekedy v budúcnosti zužitkujú na olympiáde, keďže karate bude na pripravovaných olympijských hrách v Tokiu (2020) v premiére uvedené medzi plnohodnotné olympijské športy,“ uviedol spokojný tréner Karate Klubu Miyagi Ján Gašperík. Je preto prirodzené, že zo súťaže v Budapešti odchádzali všetci s úsmevom. Úspešná medailová žatva zabezpečila lučeneckému karate klubu celkové druhé miesto z hľadiska hodnotenia družstiev.

Karate Klub Miyagi Lučenec určite nezaháľa ani po absolvovaní úspešnej súťaže. Pre svojich dlhoročných zverencov, ale aj majstrov z okolitých krajín, pripravil skutočnú karate lahôdku. Už 19. mája po zhruba roku opäť organizátorsky zastreší medzinárodný seminár okinawského karate. Hlavným inštruktorom bude žijúca legenda z Okinawy Dr. Yoshio Kuba, držiteľ najvyššieho technického stupňa (10. danu).

„Majster Kuba je zároveň aj prezidentom Asociácie akupunktúrnych liečiteľov Japonska. Viac ako 70 účastníkov z ôsmich krajín sveta bude mať už onedlho česť zdokonaľovať a rozvíjať techniky tradičného okinawského karate pod vedením skutočného majstra tohto športu. Je potrebné poznamenať, že Yoshio Kuba navštevuje Európu len výnimočné, no v Lučenci ho privítame už po druhýkrát,“ dodal na záver šéftréner Karate Klubu Miyagi Rudolf Penthor, ktorý na športové podujatie srdečne pozýva odbornú verejnosť.

Umiestnenie karatistov na Happy Kids Hungary 2018: 1. Patrik Stančík, kumite (st. žiaci) I. miesto, kata II. miesto, kata team III. miesto. 2. Robert Albert, kumite (kadeti) I. miesto, kata II. miesto. 3. Martin Kliment, kumite (kadeti) II. miesto, kata III. miesto. 4. Martin Kubiš, kata (žiaci) III. miesto, kata team III. miesto. 5. Lucas Novák, kata (ml. žiaci) III. miesto, kata team III. miesto. 6. Lea Oravcová, kumite (kadetky) II. miesto, kihon ido II. miesto. 7. Nina Kulichova, kumite (kadetky) III. miesto, kihon ido I. miesto. 8. Jakub Kliment, kumite (ml. žiaci) I. miesto, kihon I. miesto. 9. Matias Chudý, kumite (žiaci) I. miesto, kihon III. miesto. 10. Adam Papp, kumite (kadeti) I. miesto, kata III. miesto. 11. Šimon Krúg, kumite (žiaci) III. miesto, kihon III. miesto. 12. Lukáš Bízik, kumite (ml. žiaci) I. miesto, kihon III. miesto. 13. Alex Krajnák, kumite (ml. žiaci) II. miesto, kihon II. miesto. 14. Nicolas Bagi, kumite (žiaci) III. miesto, kihon III. miesto.⋌