Mimel opäť s tesnou prehrou. Slovan má mečbal (+ FOTO A VIDEO)

Lučenčanom sa v druhom finálovom zápase nedarilo v koncovke.

18. máj 2018 o 22:17 Jozef Mikuš

Mimel Lučenec - ŠK Slovan Bratislava 2:3 (0:1)

Góly: 25. Belaník (vlastný), 37. Melo - 3. Rafaj, 29. Belaník, 34. Haľko. ŽK: Brunovský, Melo - Zdráhal, Maroši. Divákov: 1 200. Rozhodovali: Peško, Belavý, Polomský.

Lučenec: Oberman, Klema, Mikuš - Viana, Brunovský, Kočiš, Hricov, Sobral, Melo, Ferreira, Fehérvári, Csaba, Kuhajdík, Petík.

Slovan: Karpiak, Brndiar - Solano, Haľko, Kyjovský, Rischer, Péchy, Genčúr, Belaník, Rick, Rafaj, Kozár, Zdráhal, Maroši.

Stav série: 2:0 pre Slovan

LUČENEC. Športová hala Arena sa po krátkej prestávke opäť zmenila na futsalové bojisko. Na palubovke sa v druhom finále stretli Mimel Lučenec a bratislavský Slovan. Domáci klub si pred začiatkom stretnutia uctil pamiatku vedúceho mužstva Karola Petrusa, ktorý po postupe finále nečakane umrel. Na svojho klubového kolegu a kamaráta si spomenuli minútou ticha, čiernymi páskami a tričkami s jeho podobizňou.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prvé sekundy priniesli bojovný nástup oboch celkov. Mierne navrch mali domáci, no v 3. min. sa z gólu radovali na opačnej strane palubovky. Úspešným strelcom v belasom drese bol Rafaj. Lučenec pokračoval v tlaku, no akciám domácich chýbala úspešná koncovka. Mnoho príležitostí spálil Melo. Obe mužstvá sa potom striedali v držaní režisérskej taktovky. Približne 1 200 divákov čakalo na gól, no do kabín sa po napínavých minútach odišlo s jednogólovým náskokom hostí.

Prečítajte si tiež: Medailová žatva lučeneckých karatistov

Tlak domácich sa po prestávke v 25. min. pretavil do vyrovnávajúceho gólu. Ten padol po peknej spolupráci Mela a Brunovského, ako autora však zapísali Bratislavčana Belaníka. Gól vlial Lučencu do žíl novú krv. Diváci videli rýchly a bojovný futsal s gólovými šancami a defenzívnymi zákrokmi na oboch stranách. Autor "vlastenca" Belaník si v 29. min. napravil reputáciu a poslal Slovan do vedenia.

O päť minút neskôr sa strelecky zapísal Haľko. Hráči na oboch stranách naďalej napádali súperovu svätyňu, ale akciám chýbala presnosť alebo stroskotali na brankároch Obermanovi a Karpiakovi. V 37. min. ale lopta predsa len skončila za chrbtom bratislavského gólmana. Strelcom kontaktného gólu bol Melo. Záverečný tlak Lučenca v power-play opäť priniesol viacero nádejných akcií, gól už ale nepadol. Slovan si mohol výhru viackrát poistiť gólom do prázdnej brány, no hlavou i telom obetavo zabránil Viana.

Bratislavčania si na horúcej novohradskej palubovke pripísali tesnú výhru a mečbal. V stredu večer (23.5.) sa v hlavnom meste ukáže, či sa Slovanu podarí obhájiť titul, alebo zverenci trénera Mariána Berkyho ešte zamiešajú kartami a vrátia sériu do Lučenca.

Povedali po zápase: