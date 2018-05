Volejbalistky hnúšťanskej Iskry sa vyhli čiernemu scenáru

Staršie žiačky budú naďalej zápoliť v najvyššej súťaži. V baráži si poradili s volejbalistkami Prievidze.

19. máj 2018 o 12:30 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. Vyzeralo to tak, že sezóna bude mať v ich podaní pokojný priebeh. Lenže napokon sa zmenila na dramatickú záchranársku misiu. Tá však mala predsa len šťastný koniec.

Staršie žiačky VK Iskra Hnúšťa obsadili v prvej triede (M – SR oblasť Stred) predposledné siedme miesto. Zverenky trénera Štefana Majeského a asistenta Stanislava Tomčíka zaznamenali 13 víťazstiev, 27 prehier, nazbierali 42 bodov.

Rozbehli sa sľubne

Hnúšťanské volejbalistky figurovali po základnej časti súťaže na piatej priečke.

„Základnú časť hodnotím ako veľmi vydarenú, bolo to nad očakávanie. Družstvo hralo pekný volejbal a dosahovalo aj prekvapujúce víťazstvá, atakovali sme štvrté miesto v tabuľke. V podstate sme sa pripravovali na kategóriu mladších žiačok a táto súťaž mala byť povedľa toho. Lenže po odchode viacerých hráčok sa situácia zmenila a zostala nám len súťaž starších žiačok a malý počet hrajúcich dievčat,“ hovorí tréner VK Iskra Hnúšťa Štefan Majeský, ktorý je zároveň športovým riaditeľom klubu.

Neúspešné ťaženie

V nadstavbe Iskra zápolila v skupine o 5. až 8. miesto a nedarilo sa jej. Zvíťazila iba dvakrát a desaťkrát prehrala.

„Nadstavbová časť bola veľkým prepadákom. Družstvo často hralo odovzdane, bez iskry a porážali sme sa najmä vlastnými nevynútenými chybami. Neboli sme schopní pridať ešte jedno víťazstvo, ktoré by všetko vyriešilo. Často sa hľadali príčiny tam, kde neboli, a tak dievčatá strácali istotu,“ uviedol kouč Hnúšťaniek.

Poukázal tiež na veľmi slabú, resp. takmer žiadnu lavičku, ktorá by ponúkala v kritických situáciách nejaké alternatívy. „Preto bol aj pri zraneniach či chorobách chod družstva veľmi narušený, čo by sa nestalo, keby sme mali viac použiteľných hráčok. Lenže s počtom hráčok sa boríme v klube posledné dva roky, čo sa teraz ukázalo aj v juniorskej kategórii,“ konštatoval Majeský.

Zabrali v odvete

Šnúrou neúspešných výsledkov sa prepadla Hnúšťa na siedme miesto. O udržanie sa v súťaži musela zabojovať v baráži. Narazila v nej na hráčky VK Prievidza. Tie sa umiestnili v druhej triede na druhej priečke. Prievidzský tím pokoril v domácom prostredí Iskru 3:0 a 3:1. Jej hráčky sa tak ocitli v nezávideniahodnej situácii. Ale v domácom prostredí si s ňou poradili a zachránili sa. Hnúšťa zdolala Prievidzu v prvom dueli 3:0 a v druhom rovnako 3:0, pričom posledné dejstvo sa nevyvíjalo pre ňu priaznivo. V konečnom účtovaní zavážil práve ten jeden set, ktorý si Iskra uchmatla vonku.

„Výkony družstva v baráži boli viac o bojovnosti než o technike. Už po rozcvičke v Prievidzi som hráčkam zdôraznil, že súperky sa dajú zvládnuť, že si to môžeme prehrať len samy vlastnými chybami. Bohužiaľ, tak sa aj stalo. Pred odvetou som videl naše šance 50:50. Veril som, že ak tím podá ten svoj výkon, dovedieme baráž do úspešného konca. Po prvom vyhratom stretnutí naše šance vzrástli. Je potrebné vyzdvihnúť výkony družstva v domácom prostredí,“ povedal Štefan Majeský. „Dievčatá boli dobre pripravené nielen na zápasy vonku, ale aj na odvetu. Bolo len potrebné nekaziť vlastné lopty a ľahké lopty od súperiek. Vlastných chýb však bolo aj doma v našom podaní neúrekom,“ doplnil.

Zúročiť skúsenosti

Aj keď sa ocitli na okraji priepasti, nespadli do nej, čo je to najdôležitejšie.

V ďalšom ročníku sa budú musieť staršie žiačky Iskry zaobísť bez kapitánky a kľúčovej hráčky Veroniky Parobekovej, ktorá už nebude spadať do tejto vekovej kategórie.

„Pre dievčatá má veľký význam, že sme sa udržali v prvej triede. Okrem Parobekovej môžu tie ostatné pokračovať v kvalitnejšej súťaži. V prvej časti sezóny ukázali, že na to majú. Aby mohla byť tá nasledujúca úspešná, je potrebné doplniť družstvo aspoň o tri až päť dievčat. S takým počtom hráčok, aký máme v súčasnosti, to asi nepôjde. Do jesene máme čas na rozšírenie kádra a pokúsime sa potom zúročiť tohtoročné skúsenosti,“ vyjadril sa hnúšťanský kouč i funkcionár.