Na moste sa bude dať zamknúť láska

Most lásky bude slúžiť romantickým zamilovaným párom.

25. máj 2018 o 10:50 Ľubomíra Karmanová

Most lásky v Rimavskej Sobote. (Zdroj: MESTO R. S. )

RIMAVSKÁ SOBOTA. V zrekonštruovanej Mestskej záhrade v Rimavskej Sobote pribudla nová atrakcia. Na tunajšom plážovom kúpalisku vybudovali Most lásky. „Bude slúžiť predovšetkým zamilovaným párom, ktorí si budú môcť zapečatiť svoju lásku uzamknutím zámku a hodením kľúča do vody,“ priblížil primátor Jozef Šimko.

Vyrastie tu zaujímavá oddychová zóna

Uprostred kúpaliska samospráva vybuduje umelý ostrovček s altánkom. „Bude to taká príjemná oddychová zóna pre návštevníkov,“ dodal primátor. Vo februári objednali železnú konštrukciu. Drevené súčasti mosta aj altánku dodá ďalšia firma. Náklady vo výške približne 28-tisíc eur bude znášať mestská kasa.

Nápad sa zrodil podľa predlohy najznámejšieho mosta lásky, ktorým je Pont des Arts (Most umení) v Paríži. Most maliarov, hercov aj fotografov sa tešil veľkej obľube turistov, ktorí si na ňom zamkýnali svoju lásku. V roku 2015 ale milióny zámkov kvôli bezpečnosti odstránili. Rok predtým sa totiž časť zábradlia pod váhou lásky prelomila a hrozilo, že sa zrúti celý most.

Vo svete je množstvo podobných mostov

Tento rituál údajne pochádza z Číny a znamená zamknúť zamilované duše. Novomanželia si tu vešali zámky na laná pri Čínskom múre, čo im malo zaistiť večnú lásku. V Európe sa tento zvyk po prvýkrát údajne objavil na rímskom moste Milvio, kde mučením zahynul patrón zamilovaných sv. Valentín. Svoje mosty majú zaľúbenci napríklad aj v Prahe, Piešťanoch, Košiciach či Ružomberku.