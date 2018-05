Výstava priniesla chuť a vôňu Balkánu

Zaujímavý pohľad na Bulharsko prináša podujatie z projektu Z blízka, z ďaleka.

22. máj 2018 o 16:25 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Projekt Z blízka, z ďaleka z autorskej dielne Mestského múzea v Lučenci úspešne odštartoval výstavou Iné Bulharsko. Organizátori tu predstavujú jedinečnú krajinu, ktorá v mnohých evokuje myšlienky na dovolenku v Burgase, na Slnečnom pobreží či Zlatých pieskoch, ružový olej, zeleninu.

Výstava čerpá z tvorby sofijského fotografa

Podľa milovníkov Balkánu je to však oveľa viac, čo táto krajina predstavuje a ponúka. „Práve preto sme sa rozhodli usporiadať pri príležitosti bulharského predsedníctva v Rade Európskej únie túto výstavu,“ vysvetlil spoluorganizátor Krasimír Damjanov.

„Výstava čerpá z tvorby mladého sofijského fotografa, cestovateľa a blogera Andreja Andreeva, ktorý sa snaží navštevovať a fotografovať známe aj menej známe miesta. Túto krásnu krajinu predstavíme v rôznych pohľadoch na kultúru, prírodu, históriu, umenie, sakrálnu architektúru, teda v úplne inom kontexte než v akom ho načítavame počas turistickej sezóny,“ priblížila Andrea Moravčíková z Mestského múzea.

Jedinečné Bulharsko očami Andreja Andreeva (zdroj: ANDREJ ANDREEV)

Tvorcovia výstavy sa sústredili na to menej známe, aby ukázali, že Bulharsko, to nie sú len kilometre piesočných pláží omývané podmanivými vlnami Čierneho mora. Sú to aj vysokánske štíty pohorí Rila, Pirin, Rodopy, Starej planiny, vodopády padajúce do bezodných údolí Vitoše, Džendemu, starobylé hrobky Kazanlaku, Alexandrova, kultových miest starých Trákov na Perperikone a Belintaši, chrámy a kláštory v Sofii, Rile, Asenovgrade, kamenné domy Kovačice. „Túto krásu stojí za to vidieť na vlastné oči. Stačí raz a zamilujete sa,“ potvrdil Damjanov.

Projekt prinesie pohľad na ďalšie krajiny

Výstava v autorskej koncepcii Kataríny Damjanovovej potrvá do 10. júna. Vernisáž sa niesla v tónoch balkánskej muziky v podaní kapely Balkansambel zo Žiliny a vôňach bulharských špecialít a vín. „Ako sprievodné podujatia sme pripravili kvíz o Bulharsku, ochutnávku bulharských vín a týždeň bulharskej kuchyne,“ uzavrel Damjanov. Cieľom projektu Z blízka, z ďaleka, je postupne predstavovať domovské krajiny našich spoluobčanov iných národností.

Jedinečné Bulharsko očami Andreja Andreeva. (zdroj: ANDREJ ANDREEV)