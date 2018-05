Ich obetavá práca nezostala bez povšimnutia, pýšia sa titulom Sestra roka

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier sa v lučeneckej nemocnici oceňovalo. Plaketa a finančná odmena potešila tri sestry.

22. máj 2018 o 9:32 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý sa datuje na 12. mája, si v lučeneckej Všeobecnej nemocnici s poliklinikou uctili všetky sestry a pôrodné asistentky. Trom z nich sa však dostalo špeciálnej pozornosti. Z rúk predsedu predstavenstva Jána Miadoka si prevzali ocenenie Sestra roka. „Som na naše sestry veľmi hrdý a vážim si ich prácu. Snažím sa vytvoriť im také podmienky, aby mohli svoju prácu vykonávať čo najlepšie. Želám im, aby boli spokojné a usmievavé, pretože také ich potrebujú naši pacienti,“ uviedol Miadok.

Titulom Sestra roka sa pýšia tri zdravotníčky

Sestrami roka sa stali Miroslava Lenhardová, Alena Poláková a Libuša Uderianová. Tento významný titul im vedenie nemocnice udelilo za ich obetavosť, pohotovosť, pedantnosť, no najmä ich každodenný úsmev, s ktorým nastupujú do služby a ktorý je najväčším povzbudením a darom pre pacientov.

„Svoje skúsenosti a zručnosti aktívne využívajú v prospech poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Poďakovanie a ocenenie za ich prácu im právom prináleží,“ zdôraznila zástupkyňa riaditeľa pre ošetrovateľstvo Marta Kiapešová.

Inštrumentárka Miroslava Lenhardová pracuje v nemocnici už tridsať rokov. Hovoria o nej ako o sestre v anonymite. Stará sa o to, aby lekárovi na operačnej sále nič nechýbalo. Operatérovi číta myšlienky a vždy mu podá správny nástroj. Stráži aseptický postup a okamžite mení rukavice, keď spozoruje trhlinu či náhodné porušenie sterility. „Veľmi ma to prekvapilo. Som dojatá. Mám veľa kolegýň, ktoré by si tiež toto ocenenie zaslúžili,“ uviedla skromne.

Ocenené sestry boli uznaním dojaté

Svoju prácu miluje a každý deň do nej prichádza s úsmevom a nadšením. „Som šťastná, keď vidím, že sa pacientom darí a že sa nám podarilo pomôcť im. Robím všetko preto, aby boli u nás v bezpečí,“ dodala.

Alena Poláková pracuje v gastroenterologickej ambulancii. So svojimi bohatými skúsenosťami a množstvom certifikátov prišla do tunajšej nemocnice pred desiatimi rokmi. „Rada sa vzdeláva a napreduje, preto si aj dnes nemohla osobne prevziať ocenenie, pretože je na medzinárodnej konferencii v zahraničí,“ ospravedlnila jej neprítomnosť Kiapešová.

Laborantka Libuša Uderianová sa aktívne podieľa na príprave nového systému práce v laboratóriu klinickej biochémie a hematológie. „Boli to veľmi príjemné pocity, ale musím priznať, že ma to prekvapilo, mala som iné tipy na kolegyne, ktoré by si to rovnako zaslúžili,“ konštatovala ocenená sestra, ktorá pôsobí v zdravotníctve už viac ako 25 rokov.

O cenu sa podelí s kolegami na oddelení

„Neviem si predstaviť, že by som mala robiť inú prácu. Každý deň sem idem s radosťou a s pocitom, že to má zmysel. Často sa tu stretávam s darcami krvi a je úžasné vidieť, že v dnešnej dobe príde niekto nezištne pomôcť,“ vyznala sa Uderianová.

Predseda predstavenstva sa rozhodol k plaketám pridať oceneným aj finančnú odmenu vo výške 200 eur. „Som žena, takže nebudem mať problém túto odmenu využiť. Asi si urobím niečím pekným radosť,“ prezradila Uderianová. „Určite niečo kúpim na oddelenie. Možno kávovar,“ rozmýšľala nad investovaním svojej odmeny Lenhardová.

Uznanie si tieto obetavé sestry vyslúžili za svoje neúnavné úsilie, ktoré dennodenne venujú tomu, aby sa zdravotné zariadenie stalo príjemným pre pacientov ale aj ich blízkych a príbuzných. Svoj život zasvätili pomoci druhým, čo si zasluhuje obdiv a uznanie.