Čokoládová tretra v Lučenci

Bežecké preteky pre deti do jedenásť rokov sa po prvýkrát dostali aj do centra Novohradu.

22. máj 2018 o 12:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Záver predošlého pracovného týždňa (18. 5.) v areáli Základnej školy Ladislava Novomeského premiérovo patril krajskému kolu tejto populárnej atletickej súťaže, ktorá sa tento rok rozšírila aj na územie Poľska.

„Riaditeľ pretekov Stanislav Návesňák sa snažil o rozšírenie súťaže do viacerých miest a sme radi, že oslovil náš klub. Taktiež nás veľmi teší záujem detí o túto súťaž a šport všeobecne,“ povedal Ján Garaj, predseda MAC Redox Lučenec. Novohradský atletický klub zorganizoval lučeneckú etapu spolu so ZŠ L. Novomeského.

Igor Kováč ako podpora

Malých bežcov prišiel do Lučenca podporiť bývalý šprintér, rekordér, prekážkar, olympionik a medailista z majstrovstiev sveta v atletike Igor Kováč, ktorý akcii prepožičal svoje meno ako ambasádor.

„Prišiel som podporiť atletiku, pohyb a deti, ktorým chceme ukázať, že šport vie byť perfektnou zábavou. Myslím, že deti o atletiku majú záujem, ale, žiaľ, niekedy nevedia, na koho sa obrátiť. Preto chceme aj takýmto spôsobom spropagovať lokálne atletické kluby a skupiny,“ vysvetlil Kováč, ktorý na pretekoch postrehol niekoľko mladých nádejí. „Talenty sa stále rodili, rodia a aj sa budú rodiť. Treba ich len priniesť na športovisko, venovať sa im a ukázať im, že šport je krásny,“ doplnil.

V Lučenci neboli naposledy

Na krajskom kole sa zišlo približne 120 malých atlétov. Chlapci a dievčatá súťažili zvlášť v troch disciplínach. Podľa vekových kategórií od 6 do 11 rokov si odbehli 100-, 200- a 300-metrovú trať. Medailisti z jednotlivých kategórií si vybehali postup do slovenského finále, ktoré sa na Deň detí uskutoční v Košiciach. Dvaja víťazi národného finále z metropoly východu postúpia do ostravského superfinále, ktoré sa uskutoční pred začatím Zlatej tretry.

„Niektoré deti, najmä tie najmladšie, sa bežeckých pretekov zúčastnili vôbec po prvýkrát. Ak sa im zapáčilo víťaziť a učarovala im atmosféra, budeme radi, ak si atletiku zvolia za svoju športovú cestu. Záujem o atletiku a všeobecne šport je badateľný a to je najdôležitejšie,“ skonštatoval riaditeľ pretekov Stanislav Návesňák, ktorý nevylúčil možnosť návratu do Lučenca. „Janko Garaj a jeho kolegovia sú veľkými nadšencami a propagátormi atletiky, takže sa sem radi vrátime,“ doplnil.