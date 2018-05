Jazdecké preteky majú motivovať deti

Mladú generáciu chcú odtrhnúť od počítačov.

22. máj 2018 o 13:40 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Priviesť deti k aktívnemu tráveniu voľného času a ku konskému športu je zámerom jazdeckej súťaže Equestrian Challenge, ktorej tradíciu v tomto roku po niekoľkoročnej prestávke obnovili v Kurinci, miestnej časti Rimavskej Soboty. Ako uviedol hlavný organizátor Gejza Glédura, usporiadaním takéhoto podujatia sa rozhodli nadviazať na predchádzajúcu parkúrovú súťaž, ktorá sa v meste konala do roku 2013.

"Toto podujatie sme vytvorili hlavne pre deti z nášho klubu, ale aj zo širšieho okolia. Nemali by len sedieť doma pred počítačmi a práve pri tomto nádhernom konskom športe sa veľa naučia. Socializujú sa, stanú sa zodpovednejšími a doslova vyrastajú v kolektíve, ktorý tu máme," povedal Glédura na margo podujatia.

Organizácia takejto športovej akcie je podľa jeho slov finančne náročná a nie je to návratná záležitosť. "Nebolo by to preto možné bez práce viacerých nadšencov, ktorí pomohli sponzorsky alebo dokonca prispeli aj priamo fyzickou prácou pri príprave," dodal hlavný organizátor s tým, že súťaž by chceli pravidelne organizovať aj v budúcnosti s ročnou alebo dvojročnou periodicitou.

Ako pokračoval ďalší organizátor Marian Pollák, pri zorganizovaní pretekov bolo najťažšie zvládnuť časový harmonogram a zosúladiť všetky kroky. "Zistili sme napríklad, že máme málo prekážok, museli sme preto improvizovať a ďalšie si zapožičať. Budúci rok to už bude oveľa jednoduchšie, keďže sme získali skúsenosti," podotkol Pollák.

Na aktuálnom prvom ročníku Equestrian Challenge, ktorý sa uskutočnil uplynulú sobotu, štartovalo približne 30 jazdcov zo Slovenska a Maďarska v piatich kategóriách. Najnižšia z nich bola určená pre deti vo veku okolo osem až desať rokov, aby si mohli vyskúšať atmosféru skutočného súťažného podujatia.