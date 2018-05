Jazero pri Lučenci ovládli motosurferi, Kubinec mieri za titulom majstra sveta

Po roku do Novohradu zavítal Motosurf Continental Cup.

23. máj 2018 o 12:08 Jozef Mikuš

VEĽKÁ NAD IPĽOM. Jazero pri Veľkej nad Ipľom opäť patrilo motosurferom. Medzinárodných dvojdňových pretekov (18. – 19. 5.) sa zúčastnilo viac ako 30 jazdcov a zastúpenie mal aj domáci Novohrad.

„Jednu z etáp kontinentálneho pohára organizujeme už po druhýkrát. Tohtoročné otváracie preteky sezóny absolvovali aj jazdci zo svetového pohára, no body sa im do vyhodnotenia nebudú započítavať. Víťazi kontinentálneho pohára na konci sezóny prejdú do svetovej série,“ objasnil Pavol Petráš, jeden z organizátorov novohradskej etapy kontinentálneho pohára.

Mladé motosurferky túžia po svetovom titule

Novohrad na pretekoch reprezentovala skupina v zložení Sebastián Kubinec, Filip Sihelský, Jakub Strcula, Renáta Kelemenová, Zdenka Nyestová a zajazdili si aj mladé talenty desaťročná Zara Kubincová a čoskoro dvanásťročná Zara Petrášová.

„Motosurf je zaujímavý šport. V začiatkoch síce bolo ťažké stáť na jetsurfe, ale už nám to ide,“ povedali obe Zary, ktoré túžia po zisku titulov majsteriek sveta.

Sebastián Kubinec odštartoval sezónu

Najväčším želiezkom v ohni bol tradične Sebastián Kubinec, ktorý na jazere pri Veľkej nad Ipľom otvoril svoju tretiu sezónu. Mladému motosurferovi vlani len o chlp ušiel titul majstra sveta. Sebastián v predošlej sezóne nazbieral v svetovej sérii rovnaký počet bodov ako jeho súper Jakub Kornfeil. Namiesto vyhlásenia dvoch majstrov však rozhodcovia udelili titul šampióna Kornfeilovi. Sebastián je ako úradujúci vicemajster odhodlaný napraviť vlaňajšiu sezónu a stať sa svetovým majstrom v motosurfe.

„Celú zimu som sa pripravoval silovými a vytrvalostnými tréningami, či už v posilňovni, alebo na svahu. Snažím sa využiť výhody každého športu, aby som si vybudoval flexibilitu a kvalitné základy. Tento rok urobím všetko pre to, aby mi titul majstra sveta neušiel ako vlani,“ vyjadril sa špičkový motosurfer.

K vytúženému cieľu mu môže pomôcť aj nový jetsurf, s ktorým opäť pocestuje do viacerých kútov sveta na jednotlivé etapy svetovej série. „Tento rok máme novinku, ktorou bude Kórea. Okrem nej sa bude pretekať v Česku, Číne, USA a Veľkej Británii,“ vymenoval Sebastián.