Tretie finále rozhodli až penalty. Mimel vracia sériu do Lučenca

V piatok 25. mája od 19.00 hod. sa v Arene odohrá štvrtý finálový zápas o futsalového majstra.

23. máj 2018 o 22:39 Jozef Mikuš

ŠK Slovan Bratislava - Mimel Lučenec 2:2 (1:1) - 3:4 na pokutové kopy

Góly: 20. Belaník 42. Kozár - 13. Fehérvári, 45. Melo. ŽK: Péchy - Ferreira. Divákov: 800. Rozhodovali: Belavý, Ježík, Matula.

Bratislava: Brndiar, Karpiak - Solano, Haľko, Kyjovský, Rischer, Péchy, Genčúr, Belaník, Rick, Rafaj, Kozár, Zdráhal, Maroši.

Lučenec: Oberman, Klema - Viana, Brunovský, Kočiš, Hricov, Sobral, Melo, Ferreira, Fehérvári, Csaba, Petík, Steinwandter.

Stav série: 2:1 pre Slovan Bratislava

BRATISLAVA/LUČENEC. Futsalisti Lučenca odohrali v play-off viacero dramatických zápasov. Ten stredajší (23.5.) bol doteraz najnapínavejší. Partia okolo trénera Mariána Berkyho vycestovala na horúcu bratislavskú palubovku, kde ich čakalo tretie finále proti obhajcovi titulu z futsalového Slovanu.

Domáci celok išiel do zápasu s cieľom dokončiť svoju misiu na ceste za ďalším majstrovským titulom. Ako prví sa však z gólu radovali Lučenčania. Bojovný kapitán Fehérvári získal loptu a Karpiaka ľahko prekonal. Slovanisti ale dokázali pomerne rýchlo odpovedať a Belaník vyrovnal stav na 1:1.

Tlak pokračoval aj po prestávke a oba tímy sa snažili vypracovať si šance. Viac práce mal brankár Lučenca Oberman, ktorý svoj tím v kritických momentoch podržal. Novohradčanom v stredu večer viackrát pomohla aj bránková konštrukcia. Na druhej strane sa nedal zahanbiť gólman Karpiak.

Keďže druhé dejstvo gólovú radosť neponúklo, stretnutie sa prenieslo do predĺženia. Opatrný, no bojovný prístup sa viac vyplatil Bratislave. Domáci kapitán Kozár poslal domácich do vedenia. Tréner Berky svojim zverencom naordinoval hru bez brankára a vďaka nej sa gólom Mela podarilo Lučencu vyrovnať. Zopakoval sa scenár z konca druhého polčasu a po viacerých akciách na oboch stranách sa o víťazovi malo rozhodnúť zo značky pokutového kopu.

Tam sa po sérii úspešných striel zápas zlomil v momente, keď Oberman vychytal domáceho Zdráhala. Následný presný kop Ferreiru prinútil Slovanistov stiahnuť ruky z majstrovskej trofeje a pripraviť sa na cestu na štvrtý finálový zápas do Lučenca.

Ten sa odohrá v piatok 25.5. od 19.00 hod. v športovej hale Arena. Bude sa hrať o veľa. Slovan bude chcieť odčiniť stredajšiu porážku a obhájiť titul. Mimel za mohutnej podpory domáceho publika zabojuje o vyrovnanie série.