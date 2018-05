Balciarová brala na európskej scéne bronz

Blysla sa na vrcholnom podujatí. Reprezentantka z Gemera prehrala len s kráľovnou starého kontinentu.

24. máj 2018 o 8:55 Jozef Mikuš

RIMAVSKÁ SOBOTA. Dorota Balciarová (Dukla Banská Bystrica) sa na majstrovstvách Európy predrala na stupne víťazov. Dvadsaťštyriročná karatistka z Rimavskej Soboty získala v srbskom Novom Sade bronz. Do bojov zasiahla v kata. Plejádu výrazných úspechov z mládežníckeho obdobia obohatila o prvý kov zo šampionátu v seniorskej kategórii.

Postarala sa o jedinú medailu slovenskej výpravy na Balkáne. V úvodnom kole Balciarová zvíťazila 5:0 nad súperkou z Lichtenštajnska, v druhom porazila rovnako 5:0 reprezentantku Bosny a Hercegoviny a v treťom kole zdolala 4:1 súperku z Macedónska. V zápolení o postup do finále podľahla favorizovanej Španielke Sanchezovej 0:5 a v súboji o tretie miesto pokorila Miškovú z Česka 4:1.

Zostala na tróne

„Bola to moja premiéra na európskom šampionáte v seniorskej kategórii. Mala som dobrý rozbeh v prvých dvoch kolách. V tom treťom prišlo k menšiemu zaváhaniu, Macedónka dosť tlačila na pílu. V konfrontácii so Sanchezovou by som nemala šancu, ani keby som bola lepšia. A to kvôli jej menu a politickej priazni. Šanca by bola, iba ak by som už mala tiež svoje meno a podala by som omnoho lepší výkon,“ uviedla Dorota Balciarová.

„Španielka neukázala v Novom Sade najlepšiu formu, videla som ju už cvičiť aj oveľa lepšie. Mohlo to však byť spôsobené aj šmykľavým tatami, s ktorým mal skoro každý problém. Napokon sa štvrtýkrát za sebou stala majsterkou Európy,“ pokračovala.

Bojovala sama so sebou

V súboji o bronz sa podľa jej slov nebála českej súperky, ale bojovala sama so sebou. „Cvičila som totiž kata, z ktorej mám veľký rešpekt, je kondične najnáročnejšia zo všetkých a v rebríčku je najviac hodnotená. Túto kata som vyradila na pár rokov, no znovu som ju do svojho repertoára pridala. Nie som si v nej úplne istá, čo sa odzrkadlilo na mojej nervozite. V ďalšom období už asi s ňou nebudem mať taký problém. Prelomila som bariéry a užila si to,“ vyjadrila sa Dorota. Ako doplnila, bronz jej otvoril dvere k reprezentácii Slovenska na novembrových majstrovstvách sveta. Tie sa uskutočnia v španielskom Madride.

Prispeli k úspechu

„Chcela by som sa zo srdca poďakovať mojej rodine, blízkym a všetkým, ktorí ma podporovali v príprave na ME. A to aj Dukle Banská Bystrica, ktorá má prijala pod svoje ochranné krídla, jej hlavnému trénerovi Klaudiovi Farmadínovi, trénerovi Miroslavovi Slížikovi za dotiahnutie najdôležitejších detailov i doladenie formy a tiež talianskemu trénerovi Miriovi Manninimu za prebudenie mojej motivácie a náklonnosti ku karate, ako aj za pozitívnu energiu, ktorú okolo seba rozdáva,“ povedala Balciarová.