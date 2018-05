Slíž junior získal na majstrovstvách Európy striebro

Silák z Rimavskej Soboty ovládol jednu z troch disciplín. Vytvoril národné rekordy vo svojej kategórii.

24. máj 2018 o 13:04 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Kristián Slíž sa zviditeľnil na majstrovstvách Európy juniorov v silovom trojboji. V Plzni si vybojoval striebornú medailu. Dvadsaťtriročný reprezentant z Rimavskej Soboty, člen PWL Svätoplukovo, súťažil vo váhe do 93 kg. V nej zápolilo deväť pretekárov.

Slíž dosiahol celkovo v trojboji výkon 805 kg. Keďže dominoval v mŕtvom ťahu, tak mu do zbierky pribudlo aj zlato. V ďalších dvoch disciplínach sa na medailové pozície nedostal. Výkon 805 kg dosiahol aj Rus Kovalev, no mal o niečo vyššiu telesnú hmotnosť než silák z Gemera. Kontinentálnym šampiónom sa v Česku stal Švéd Dahlkvist (875 kg).

Zaútočil posledným pokusom

„Kristián bol na ME dobre silovo pripravený, koncentroval sa na svoje výkony a celú súťaž zvládol výborne. V drepe pokoril 305 kg, čo je nový slovenský juniorský rekord v jeho váhovej kategórii. V tlaku na lavičku vytlačil 202,5 kg, čo predstavuje rovnako národný juniorský rekord. Do tretice to platí aj o výkone Kristiána v mŕtvom ťahu, kde zdvihol 297,5 kg. V trojboji vytvoril taktiež slovenský juniorský rekord vo svojej váhe,“ uviedol Pavol Slíž, otec a tréner mládežníckeho reprezentanta.

Na stupni víťazov. (zdroj: Pavol Slíž)

„Čo sa týka priebehu zápolenia, tak po drepoch figuroval na štvrtom mieste, po tlaku na lavičke bol rovnako štvrtý. Súťaž bola vyrovnaná. V mŕtvom ťahu sa veľa taktizovalo, ale Kristián sa nedal rozhodiť. O titule v tejto disciplíne a zároveň striebornej medaile v trojboji rozhodol svojím posledným tretím pokusom v nej. Víťaz Dahlkvist sa tomuto športu venuje súťažne už osem rokov a najmä jeho výkon v tlaku na lavičke tomu aj zodpovedal,“ pokračoval.

Naplnil medailové ambície

„Som veľmi rád, že sa mi podarilo získať striebro. Vravel som po majstrovstvách Slovenska, že by som si chcel vybojovať na ME medailu. Až do môjho posledného pokusu v mŕtvom ťahu som bol v celkovom poradí priebežne štvrtý. Teší ma, že to napokon dobre dopadlo,“ povedal Kristián Slíž.

„Toto je zatiaľ najväčší úspech, ktorý som dosiahol v športe, keďže som predtým robil džudo. Dúfam však, že sa mi ešte niečo podarí. Uvidíme, ako mi to pôjde,“ dodal.

Na ME si odkrútil premiéru. „Stres tam bol, ale bolo to na prijateľnej úrovni,“ podotkol. Priznal, že Dahlkvist zo Švédska je výkonnostne niekde inde než ostatní súťažiaci. „Presadil sa aj na majstrovstvách sveta. Je to už celkom profík. Vzhľadom na to, že sa venujem silovému trojboju dva roky, som úplne spokojný. Objektívne bolo striebro určite maximum, čo som mohol dosiahnuť.“

Kristián Slíž myslel na prekonanie slovenských juniorských rekordov. Ale ten v tlaku na lavičke ho prekvapil. „V trojboji som mal cieľ pokoriť v tomto roku 800 kg. Som rád, že mi to vyšlo už teraz,“ vyjadril sa.