Amatérsky vynálezca z Utekáča pracuje na prístroji, ktorý má pomôcť chorým

Milan Pupala tvrdí, že pomocou farebného spektra dokáže odhaliť chorobu.

24. máj 2018 o 18:15 Marcela Ballová

UTEKÁČ. Verí, že je niečo medzi zemou a nebom a nemusí to súvisieť práve s náboženstvom. Má rešpekt pred zákonmi prírody a tvrdí, že život je spätý s energetickými tokmi. „Niektoré sú prospešné, iné negatívne,“ hovorí Milan Pupala, amatérsky vynálezca, prútikár a milovník histórie z Utekáča.

Na prístroji, ktorý by mal stabilizovať a posilniť bunky v kostnej dreni, pracuje už niekoľko rokov. Jeho súčasťou budú farebné kruhy. Vynálezca ich má pripravených niekoľko. „Diagnostika spočíva vo vnímaní svetelného spektra. Každý systém v tele je spätý s inou farbou. Napríklad srdce a cievy s červenou,“objasnil Pupala.

Dôležitá je správna chvíľa

Otočný kruh na drevenej konštrukcii, originálna lampa a drôty vytvárajúce elektrický okruh. „Na osemdesiat percent je prístroj hotový. Keby som na ňom pracoval každý deň, tak už je v prevádzke. No nie je to také jednoduché,“ pripomenul s tým, že na túto prácu potrebuje výnimočnú chvíľu, niečo ako vnuknutie. „Je to ťažko opísateľné. Možnože niekto si pomyslí, že len fantazírujem, ale nie je to tak. Na kreatívne myšlienky a nie bežnú prácu treba príhodnú chvíľu.“

Diagnostický prístroj Utekáčana by mal stabilizovať energetické toky v tele človeka a posilniť bunky v kostnej dreni. „Som presvedčený o tom, že ľudské telo citlivo reaguje na kmitočty svetla. Farebné spektrum je vlastne energia, ktorá nás dobíja,“ opísal Pupala.

Diagnostika je jednoduchá. Stačí sa pozerať do stredu farebného kruhu. „Na základe elektromagnetických vĺn, ktoré telo vydáva, a za pomoci kyvadla určím, ktorý systém v tele je chorý. Okrem toho sa aktivujú bunky v kostnej dreni a tie, posilnené, putujú do chorého orgánu,“ ozrejmil vynálezca, ktorý svoju metódu zvečnil aj na papieri. Dielo má názov Cesta človeka a jeho duševného energetického kódexu v kozmickom priestore.

Hlava plná nápadov

Prístroj ešte len čaká na uvedenie do prevádzky. „Mám pred takýmito vecami rešpekt. Nespustím ho, pokiaľ nebude na sto percent hotový. Práve tých, ktorí takéto veci vnímajú s rezervou, chcem presvedčiť, že to skutočne funguje.“

Spomínaný prístroj nie je zďaleka jediným vynálezom nápadmi sršiaceho seniora. Z jeho hlavy pochádzajú myšlienky kolektorov zo skleneného odpadu či zariadenia na zachytávanie energie v cestných tuneloch. „Nie sú to žiadne nepochopiteľné veci, ale fyzika a zákony prírody. Inšpiráciu čerpám aj v odborných časopisoch,“ podotkol.

Milan Pupala kedysi pracoval v utekáčskom závode Clara. Vyrábali sa v ňom aj termosky. Práve tie boli jeho prvotnou inšpiráciou.

„Veľmi veľa výplní termosiek malo kaz a boli odsúdené na rozdrvenie. Premýšľal som, ako by sa dali efektívne využiť a napadol mi kolektor. Keby sa desiatky výplní na seba napojili prostredníctvom zafarbených hliníkových tyčí, tak vystavené slnku by vyrábali teplo. Keď ho termoska dokáže udržať, musí ho vedieť aj vyrobiť.“

Pre tento nápad Výskumný ústav sklársky nemal pochopenie, no vynálezcove schopnosti ľudia hojne vyhľadávajú. Najmä takí, ktorí sa vo svojich príbytkoch necítia dobre, dokonca z neznámych príčin začnú chorľavieť.

„Všetko je to o geopatogénnych zónach. Pri stavbe domov je veľmi dôležité brať na ne ohľad. Ani zviera si neľahne na miesto, na ktorom sa necíti dobre. Rovnako je to aj s ľuďmi. Zlé zóny nám dokonca môžu spôsobiť ochorenia,“ vysvetlil Pupala, ktorý pracuje aj s virguľou. Pomocou nej dokáže vyhľadať vodu a tvrdí, že aj historicky dôležité miesta, ktoré svojou energiou vytvoril človek. „Mnohé sú pod nánosmi zeminy, ukryté pred ľudským zrakom. Energia je však ich nezmazateľnou stopou,“ zakončil.