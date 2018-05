Mimel Lučenec vylomil Slovanu ďalší zub (+ FOTO A VIDEO)

Futsalový mančaft z Novohradu pokračuje v rozprávkovej ceste za titulom.

25. máj 2018 o 22:22 Jozef Mikuš

Mimel Lučenec - ŠK Slovan Bratislava 2:1 (1:1)

Góly: 20. Viana, 37. Melo - 18. Rick. Divákov: 1300. Rozhodovali: Peško, Bohun, Polomský.

Lučenec: Oberman, Klema - Viana, Brunovský, Kočiš, Hricov, Sobral, Melo, Ferreira, Fehérvári, Csaba, Kuhajdík, Petík, Steinwandter.

Bratislava: Karpiak, Brndiar - Solano, Haľko, Kyjovský, Rischer, Péchy, Genčúr, Belaník, Rick, Rafaj, Kozár, Zdráhal.

Stav série: 2:2.

LUČENEC. Futsalové nádeje Mimelu Lučenec na zisk majstrovského titulu stále žijú. V piatkovom (25.5.) štvrtom finálovom zápase v lučeneckej Arene zopakovali zverenci Mariána Berkyho úspech zo stredy a opäť pokorili bratislavský Slovan. Séria sa tým vyrovnala a o extraligovom šampiónovi sa rozhodne na palubovke v hlavnom meste.

Úvodné minúty naznačovali, že Slovan v Lučenci oslávi titul. V obojstranne ofenzívnom futsale mali viac príležitostí hostia. Pokusy Belaníka, Kyjovského a Ricka ale neboli gólové. Zásluhu na tom mal predovšetkým pilier lučeneckej obrany brankár Oberman, ktorý v zápase zneškodnil viacero tutoviek.

V 18. min. sa ale Slovan dostal do rýchleho protiútoku. Najprv zachraňoval Oberman, potom Sobral vykopával z bránkovej čiary. Lopta sa ale dostala k Rickovi, ktorý nekompromisne rozvlnil domácu sieť. Už to vyzeralo, že hostia pôjdu do šatní s jednogólovým náskokom. Futsalový klenot z Brazílie Viana ale zaskočil hosťujúceho brankára Karpiaka a skorigoval na polčasových 1:1.

Lučenec po prestávke nasadil vysoké tempo. Domáci boli viditeľne aktívnejší, vytvárali si šance a držali loptu. Pozornosť šikovného brankára hostí viackrát preskúšali Viana, Sobral, Kuhajdík i kapitán Fehérvári. Hráči majstrovského Slovana sa nevzdávali, ale šance Rafaja či Haľka gól nepridali. Na druhej strane pred bránou Slovanu víril prach Melo, ktorý v 37. min. odčinil zahodené tutovky z predošlého domáceho stretnutia a strhol vedenie na stranu domácich. Hostia začali hrať power-play, ale skóre sa už nezmenilo.

Mimel tak v poslednom domácom zápase sezóny zrežíroval ďalšie prekvapenie v Arene, ktorá praskala vo švíkoch. Séria sa teraz presúva do Bratislava na posledný finálový zápas. O presnom termíne, ktorý zatiaľ nie je známy, vás budeme informovať. Mimel Lučenec by mal pripraviť výjazd fanúšikov na rozhodujúci duel. Bližšie informácie uverejní na svojej facebookovej stránke.

video //www.youtube.com/embed/cpW5DcVeu8Q