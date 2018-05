Na Gemeri súperili mladí a nádejní džudisti

Na tradičnom turnaji dali o sebe vedieť aj rimavskosobotskí mladí borci. Najviac zlatých medailí nazbierali Pezinčania.

26. máj 2018 o 9:11 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Medzinárodná Veľká cena mesta Rimavská Sobota v džude napísala svoju ďalšiu kapitolu. Na Gemeri sa uskutočnil 42. ročník tohto podujatia.

Do bojov zasiahlo vyše 500 pretekárov. Zápolenie prebiehalo v kategóriách žiakov a mini. Do zoznamu víťazov sa zapísali aj rimavskosobotskí zástupcovia. Na juh Banskobystrického kraja zavítal prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel a predseda Slovenského zväzu džuda Ján Krišanda.

„Na turnaji sa predstavilo 516 pretekárov z deviatich krajín. Štartovali na ňom aj dvaja džudisti z Nemecka, doteraz sme nemali zástupcov z tejto krajiny. Myslím si, že sme tento turnaj znovu dobre pripravili a všetci zúčastnení s ním boli spokojní. Turnaj má svoju úroveň. Prvýkrát k nám prišiel Anton Siekel už ako prezident Slovenského olympijského výboru,“ uviedol predseda oddielu džuda TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota Jozef Nociar.

Pódiové umiestnenia

Pretekári Mladosti zaznamenali tri prvenstvá. Matej Šiminský (do 38 kg) kraľoval v kategórii mini. Martin Zvara (do 34 kg) sa tiež zaskvel v kategórii mini a Filip Ďurčo (do 27 kg) bol prvý medzi mladšími žiakmi, no nemal žiadneho súpera. Súťažil preto aj vo vyššej váhe (do 30 kg), kde skončil tretí.

Na druhej priečke sa umiestnila Lilien Szabó (supermini – do 30 kg) a rovnako aj Natália Kissová (mini – do 36 kg). Tretie miesto obsadili: Eliška Ibošová (mini – do 28 kg), Adriána Hokešová (mini – do 44 kg), Ladislav Danyi (mini – do 42 kg), Mikuláš Fedor (mladší žiak – do 34 kg), Jakub Gréč (mladší žiak – do 46 kg) a Lukáš Zvara (mladší žiak – do 50 kg).

„Naše výsledky mohli byť aj lepšie. Myslel som si, že aj tí starší pretekári ešte nejaké medaily vybojujú,“ povedal Nociar. Ako doplnil, 1. JC Pezinok sa stal naj-úspešnejším klubom, na druhej priečke sa umiestnila Slávia STU Bratislava a na tretej budapeštiansky SZK. „Náš oddiel skončil na štvrtom mieste. Tri prvé miesta získali aj iné kluby, ale mali sme viac ďalších medailových umiestnení,“ poznamenal.

Triumf Gažiovej

Svoje želiezka v ohni mala tiež Lokomotíva Rimavská Sobota. Jej zástupcovia si ukoristili štyri cenné kovy. Medzi staršími žiačkami si vybojovala turnajový primát Natália Gažiová (do 36 kg).

Zhodne na tretej priečke sa umiestnil trojlístok Lukáš Koóš (starší žiak – do 66 kg), Ján Škrváň (supermini – do 22 kg) a Dávid Gonda (mladší žiak – nad 65 kg).