Muránska planina má veľkú atrakciu. Sysle tu jedia ľuďom z ruky (+ FOTO A VIDEO)

Ochranári dúfajú, že početná syslia kolónia nebude lákať len návštevníkov, ale aj ohrozené druhy vzácnych operencov.

26. máj 2018 o 13:36 Marcela Ballová

MURÁŇ. Z roka na rok ich je viac a do národného parku, rozprestierajúceho sa v západnej časti Slovenského rudohoria, prilákajú ročne tisícky návtevníkov. Muránsku planinu, lokalitu Biele vody, okupujú početné kolónie sysľov pasienkových. Toľko roztomilých hlodavcov na jednom mieste by ste v našej krajine inde sotva našli. No a v týchto dňoch tu pribudne približne dvetisíc mláďat.

„Tunajšie sysle si už na ľudí, ktorí ich sem chodia obdivovať a prikrmovať, zvykli. Najmä pre deti sú veľkou atrakciou. Zvieratká nepohrdnú piškótami, suchým chlebom či jabĺčkami. Potravu si zoberú aj z dlane,“ povedal Ervím Hapl, zoológ a ochranár.

Na letisku im hrozila smrť

Sysle, žijúce na Muránskej planine, majú korene na košickom letisku. „Pôvodne to tam chceli deratizovať a tak sme sa rozhodli, že ich