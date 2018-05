Šesť cenných kovov Junioru

Džudisti z Lučenca zápasili na rimavskosobotských tatami.

27. máj 2018 o 7:56 Jozef Mikuš

LUČENEC. Vitrína úspechov džudistov lučeneckého Junioru je opäť bohatšia. Mladí športovci sa počas druhej májovej soboty predstavili na medzinárodnej veľkej cene v Rimavskej Sobote. V konkurencii vyše 500 pretekárov si trinásti džudisti Junioru ukoristili šesť medailí.

Do turnaja už tradične dobre vstúpilo sesterské duo Laura a Nina Drugdové (obe supermini do 27 kg). Dvojičky sa prebili do spoločného finále, z ktorého vyšla víťazne Laura. Aktívnej Michaele Hanulovej (mini do 32 kg) sa na Gemeri nedarilo a po dvoch prehrách sa na turnaji neumiestnila. Reputáciu Junioru v rovnakej kategórii napravila Ema Danišová. Dve výhry, prehra v zlatom skóre a následný triumf v boji o tretie miesto jej priniesol bronz.

Patrícia Pápaiová (mini do 36 kg) mala ťažký vstup do turnaja. „Jej prvý zápas sa dostal do zlatého skóre, kde som Paťu koučoval a viedol k nasadzovaniu rôznych techník. Moje slová splnila, z čoho pramenil trestný bod pre jej súperku za pasivitu. Druhý a tretí zápas jednoznačne vyhrala. Napínavé finále proti domácej pretekárke rozhodli až rozhodcovia, ktorí za mierne väčšiu aktivitu udelili pomocný bod Paťke a získala tak zlato,“ opísal tréner Michal Bokor. Dávid Farkaš (mini do 38 kg) nedokázal zopakovať úspech z úvodného zápasu a na turnaji sa neumiestnil.

Filip Nemčický (mini do 42 kg) podľa trénera predviedol výkon ako z veľkej knihy. „Filip si osvojil jednu techniku, ktorá mu neskutočne sadla. Svojich piatich súperov porazil ako na bežiacom páse a bez problémov si vybojoval zlato.“ Dominik Drugda (mladší žiaci do 38 kg) po prvom prehratom zápase do ďalších bojov nezasiahol. Daniel Berky (mladší žiaci do 46 kg) svoju prehru z úvodu odčinil v opravách. V boji o bronz už snaživému džudistovi došli sily a obsadil piatu priečku. Dostatok síl ale mala Nina Hanzlíková (mladšie žiačky do 44 kg), ktorá prehrala iba vo finále a z Gemera si odniesla striebro.

„Karmen Mezóová (mladšie žiačky do 52 kg) bola blízko k boju medaile. Bohužiaľ, nepodarilo sa jej súperku poraziť a neumiestnila sa. Neumiestnili sa ani starší žiaci Samuel Pentka (do 50 kg) a Tamina Barcíková (do 57 kg),“ vymenoval Bokor, ktorý je s medailovou bilanciou aj kvalitou súťaže spokojný.

„Organizátori turnaja už niekoľko rokov držia tradične latku veľmi vysoko a ani tento rok ju nepodliezli. Za perfektne zorganizovanú akciu si zaslúžia obrovskú pochvalu a poďakovanie. Tie patria aj všetkým našim džudistom a klubovým kolegom Marekovi Portelekymu, Marcelovi Pivarčimu, Zuzka Halajovej a našim sponzorom – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co. a mestu Lučenec,“ uzavrel tréner Junioru.