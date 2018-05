Mladé Poltárčanky získali prvenstvo

Volejbalistky sa vytiahli. Napínavé súperenie o prvé miesto so Žilinou dopadlo v prospech hráčok MVK.

27. máj 2018 o 9:59 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Tím mladších žiačok MVK Poltár ovládol oblasť Stred. Zverenky trénera Borisa Dreisiga zápolili o zlaté medaily vďaka triumfu v skupine Juh. Zaznamenali v nej sedemnásť víťazstiev a tri prehry, získali 51 bodov.

„Mali sme jasný cieľ vyhrať túto skupinu,“ vyhlásil kouč i predseda MVK Poltár Dreisig. Dva najlepšie tímy z nej zvádzali na dvoch finálových podujatiach súboje s dvomi najúspešnejšími zo skupiny Sever. „Veľmi sme si želali potvrdiť, že dokážeme zdolať aj tímy zo severnej skupiny,“ hovorí poltársky tréner.

Odvetu zvládli

Poltárčanky na prvom turnaji v Žiline pokorili MŠK Žiar nad Hronom 2:0 na sety, rovnako 2:0 si poradili aj s hráčkami ŠKM Liptovský Hrádok. Domácemu tímu VA ale podľahli 1:2.

„Žilina nebola neprekonateľná. Bolo však treba dávať veľký pozor na všetky lopty, a to v každom zápase,“ podotkol Dreisig.

MVK doma porazil Liptáčky i Žiarčanky zhodne 2:0. A keďže Žilinčanky tiež nezaváhali, kľúčové bolo, ako dopadne vzájomná konfrontácia týchto dvoch družstiev. Poltár hladko prehral s VA prvé dejstvo (13:25), no to druhé získal (25:22). Rozuzlenie priniesol tajbrejk, ktorý sa stal korisťou MVK (15. 6). Jeho hráčky sa stali majsterkami stredného Slovenska.

Otočili rozhodujúci duel

„Zápas so Žilinou sa vôbec nevyvíjal pre nás priaznivo. Prvý set bol úplne katastrofálny. V duchu som si vravel, že možno na Žilinu nemáme, lebo je dobrá. O nič lepšie to však nevyzeralo ani v druhom sete. Prehrávali sme 10:17. Potom však prišiel obrovský zvrat. Za spomínaného stavu som si zobral timeout. Kázal som Randísovej, aby podávala riskantne a ona nás vrátila do hry. Dievčatá sa prebrali, chytili sa aj diváci, ktorí nám neskutočným spôsobom pomohli. Nastala eufória. Išlo nám hlavne o to, aby sme Žilinu porazili. Aj keby z toho bolo napokon druhé miesto. Druhý set sme vyhrali a vyšiel nám začiatok tajbrejku. Keď sme viedli 9:3, tak som začal veriť, že to asi dáme. V podstate sme nerobili chyby. Dievčatá boli už nezastaviteľné,“ referoval kouč MVK.

Prepočítavanie

Poltár i Žilina mali zhodne po päť výhier a na konte pätnásť bodov. Rovnaký mali tiež pomer setov (11:3), a tak sa dostali pod drobnohľad lopty.

„Bolo to veľmi, veľmi vyrovnané a tesné. Rozhodlo päť lôpt. Myslím si, že zaslúžene naše dievčatá vyhrali. Bolo to opodstatnené. Dokázali sme, že aj v malom mestečku sa dá hrať volejbal na slušnej úrovni. Jasnú líderku, akú mala v zostave Žilina, sme my nemali. Zvíťazil jednoznačne kolektívny výkon,“ uviedol Dreisig.