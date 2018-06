S kriminalitou v Trenči si poradili miestne občianske poriadkové služby

V službe príslušníci zažívajú rôzne situácie. Najviac sú hrdí na záchranu života jedného z občanov.

9. jún 2018 o 10:28 Ľubomíra Karmanová

TRENČ. Projekt občianskych poriadkových hliadok sa v mnohých obciach osvedčil. Už niekoľko rokov sa pod rôznymi názvami realizuje aj v obci Trenč, kde s ním majú výborné skúsenosti. V obci je 90 percent obyvateľov rómskej národnosti, s čím podľa starostu súviseli aj problémy s drobnou kriminalitou či rušením nočného pokoja.

„V minulosti k nám často prichádzali policajti riešiť rôzne problémy. Odkedy začali fungovať poriadkové služby, podarilo sa nám znížiť policajné výjazdy na minimum,“ vysvetlil starosta Andrej Barcík.

Väčšinu konfliktov a problémov dokážu vyriešiť členovia miestnej občianskej poriadkovej služby. Na jej zriadenie získala obec finančné prostriedky z operačného programu Ľudské zdroje ministerstva vnútra.

Zámerom projektu je podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou marginalizovanej rómskej komunity. Vzhľadom na vysoké zastúpenie rómskej komunity v obci nie je okrem základných sociálnych služieb vybudované komunitné centrum ani terénna sociálna práca.

Hlavným cieľom bola podľa starostu podpora integrácie rómskej komunity do spoločnosti prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej služby – miestnej občianskej poriadkovej služby. Špecifické ciele sú zamerané na zlepšenie životných podmienok miestnych obyvateľov prostredníctvom komunitnej práce dvoch hliadok poriadkovej služby.

Kanceláriu zriadili v budove bývalej krčmy

Nenávratný finančný príspevok na vytvorenie hliadok bol schválený vo výške 95 765 eur, pričom celkové náklady na projekt sú vo výške 100 805 eur. „Vytvorili sme štvorčlennú poriadkovú službu,“ upresnil starosta. V budove bývalej krčmy, ktorá slúži ako centrum voľného času a posilňovňa, zriadili kanceláriu. „O jej vymaľovanie a zariadenie sa postaral jeden z členov hliadky Róbert Botoš,“ vyzdvihol iniciatívu jedného z členov tímu starosta, ktorý si činnosť štyroch príslušníkov hliadky nevie vynachváliť. „Výrazne nám klesla kriminalita. Podarilo sa nám zlepšiť verejnú čistotu, eliminovať porušovanie nočného pokoja aj voľný pohyb psov,“ pochválil sa Barcík.

Prečítajte si tiež: Pár vymenil mesto za lazy. Je to veľká škola života, hovorí

Členovia dozerajú na bezpečnosť detí, obyvateľov, dávajú pozor, aby sa nevytvárali nelegálne skládky. Jedným slovom, majú pod dohľadom celú obec. Domáci si na nich zvykli a museli ich začať rešpektovať. „Chvíľu trvalo, kým to niektorí pochopili. Museli sme im vysvetliť, že nemôžu členov hliadok napádať slovne a už vôbec nie fyzicky, pretože keď sú v službe, sú pod štatútom verejného činiteľa,“ vysvetlil starosta.

Róbert Botoš je členom miestnej poriadkovej služby pol roka. Ako hovorí, nie je to jednoduchá práca. Komunita sa ho často snaží zatiahnuť do rôznych osobných sporov, musí však zachovať svoju profesionalitu. „Nie je týždeň, že by sme neriešili bitky. Keď sú sociálne dávky alebo výplaty, je to náročnejšie. Musíme zakročiť. Ale radšej to urobíme my, akoby sme mali volať políciu,“ povedal rázne.

Vybudovali si prirodzený rešpekt

Keďže členovia hliadok sú z miestnej komunity, každého poznajú. „Vieme, na koho čo platí a dokážeme urobiť poriadok,“ potvrdil s istotou Botoš. „Boli vybratí podľa určitých kritérií. Museli mať prirodzený rešpekt. Musia byť rázni. Výsledky ich práce sú viditeľné. Deväťdesiat percent problémov dokážu vyriešiť,“ doplnil starosta.

Róbert Botoš si poradí aj s alkoholom potúženými výtržníkmi. (zdroj: ĽUBOMÍRA KARMANOVÁ)

Pri svojej práci sa dostávajú do rôznych situácií. Niekedy aj rizikových, keď musia čeliť fyzickým atakom zo strany alkoholom potúžených výtržníkov. „Zvyčajne nepochodia. Viem sa brániť a v sebaobrane využijem svoje práva. Ale to sa stávalo skôr na začiatku. Teraz si už zvykli a majú rešpekt,“ dodal Botoš, ktorého náročná práca baví. Zažil v nej už všeličo, no najviac je pyšný na záchranu života.

„Išli sme na pochôdzku. Bolo to už neskoro večer a bola tma. Videli sme niekoho ležať v jarku, tak sme tam hneď išli. Keď sme zasvietili baterkami, zistili sme, že tam leží chlap tvárou dole, rovno vo vode. Prezreli sme ho hmatom a zrakom. Mal vypité, ale zranený nebol, tak sme ho odniesli domov. Keby sme nezakročili, ktovie, ako by dopadol,“ opísal vážnu situáciu príslušník. „Myslím, že sme mu zachránili život,“ dodal pyšne.

Jeho slová potvrdil aj starosta. „Bola vtedy riadna zima. Ak by sa neutopil, určite by zamrzol,“ konštatoval s tým, že je to ďalší dôkaz toho, že hliadky v obci majú svoje opodstatnenie. „Keby to chceli rušiť, budem zo všetkých síl za zachovanie hliadok bojovať,“ zdôraznil.

V práci hliadkam pomáha aj kamerový systém. Zatiaľ je pokrytá len hlavná časť obce. Podaný však už majú ďalší projekt na jeho rozšírenie. Ak bude schválený, do obce pribudne ešte jedenásť kamier.