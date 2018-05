Štrbová s Dubovcovou sú najlepším slovenským párom v plážovom volejbale

Pre ambicióznu volejbalistku z Poltára má uplynulý rok prívlastok úspešný.

29. máj 2018 o 18:57 TASR

BRATISLAVA/POLTÁR. Jaroslava Pencová a Emanuel Kohút obhájili prvenstvo na 24. ročníku tradičnej ankety Slovenskej

volejbalovej federácie - Volejbalista roka 2017. V hlasovaní trénerov, funkcionárov a novinárov triumfovali reprezentační blokári spoločne aj v rokoch 2013 a 2016. Pencová sa piatym triumfom za sebou zapísala do dejín ankety, Kohút triumfoval tretíkrát v kariére.

Slávnostné vyhlásenie ankety sa uskutočnilo v nedeľu 27. mája v Bratislave.

V kolektívoch sa druhý rok udeľovali ceny zvlášť v mužskej a ženskej kategórii. Medzi mužmi získali opäť prvenstvo volejbalisti VKP Bystrina SPU Nitra, ktorí ako prví od roku 2003 obhájili extraligový titul a pridali aj bronz zo stredoeurópskej súťaže MEVZA Cup.

V ženskej kategórii ovládli anketu hráčky Slávia Ekonomická univerzita Bratislava. Tím z haly Mladosť vyhral ligu aj Slovenský

pohár a tešil sa tak z "double".

Trénerom roka v mužskej zložke sa stal tak isto ako pred rokom kouč Nitranov Marek Kardoš, v ženskej dostal prvýkrát v kariére

najviac hlasov tréner Slávie EU Michal Matušov.

V novej kategórii junior a juniorka roka triumfovali Július Firkaľ a Karolína Fričová.

V ankete o najlepšieho rozhodcu roka vyhral aj v jej šiestom ročníku Juraj Mokrý. Najlepším párom v plážovom volejbale sa na základe dosiahnutých bodov v roku 2017 stali Natália Dubovcová a Andrea Štrbová.

V ideálnej zostave roka sú na základe hlasovania Michal Masný (nahrávač), Matej Paták a Marcel Lux (smečiari), Emanuel Kohút a Peter Ondrovič (blokári), Milan Bencz (univerzál) a libero Matej Kubš. V ženskej kategórii tvoria zostavu roka nahrávačka Barbora Koseková, smečiarky Nikola Radosová a Dominika Drobňáková, blokárky Jaroslava Pencová a Michaela Abrhámová, univerzálka Karin Šunderlíková a libero Michaela Španková.

Súčasťou vyhlásenia ankety Volejbalista roka 2017 bolo slávnostné otvorenie Siene slávy slovenského volejbalu. Prvými štyrmi

laureátmi sa stali Bohumil Golian in memoriam, Dušan Prieložný in memoriam, Pavlína Kohútová-Šteffková a Štefan Pipa.

Hlasy laureátov:

Emanuel Kohút: „Čo k tomu dodať. Získal som to po tretí raz a som šťastný. Sezóna bola vydarená, podaril sa mi dobrý prestup do

poľskej ligy. Celkovo som spokojný, horšie to bolo v reprezentácii. Ale dúfam, že to v tejto sezóne bude lepšie."

Jaroslava Pencová: „Potešilo ma to tak ako každý rok. Ale teraz som to čakal menej. Ale som rad a ďakujem za pekne zorganizovanú

akciu. Mladšie dievčatá ma budú ťažšie prekonávať, aspoň na sa na mňa v budúcnosti nezabudne."



OFICIÁLNE VÝSLEDKY ANKETY VOLEJBALISTA ROKA 2017

VOLEJBALISTA ROKA 2017

1. Emanuel Kohút (Czarni Radom, Poľ./GKS Katowice) 177 bodov

2. Matej Paták (Chaumont VB 52, Fr./Warta Zawiercie) 143

3. Marcel Lux (VK MIRAD PU Prešov/TJ Slávia Svidník) 64

4. Peter Ondrovič (TSV Herrsching, Nem./Č. Buějovice, ČR) 46

5. Michal Masný (Trefl Gdansk, Poľ./Cuprum Lubin, Poľ.) 45

6. Martin Sopko st. (VK MIRAD PU Prešov) 42

7. Marek Ludha (VKP Bystrina SPU Nitra/VK Prievidza) 36

8. Matej Kubš (VKP Bystrina SPU Nitra/VK Prievidza) 32

9. Milan Bencz (Narbonne Volley, Fr./Impavida Ortona, Tal.) 30

10. Tomáš Kriško (Dukla Liberec, ČR) 22



VOLEJBALISTKA ROKA 2017

1. Jaroslava Pencová (Bielsko-Biala, Poľ., Legnano, Tal.) 133

bodov

2. Michaela Abrhámová (St. Raphael/Mulhouse, Fr.) 131

3. Barbora Koseková (KP Brno, ČR/Linamar Békescsaba, Maď.) 70

4. Nina Herelová (VK AGEL Prostějov, ČR) 57

5. Nikola Radosová (CSM Bukurešť, Rum.) 54

6. Dominika Drobňáková (Pays D'Aix Venelles, Fr.) 41

7. Erika Salanciová (Toulon, Fr./STRABAG Volleyball Club) 37

7. Karin Šunderlíková (Slávia EU Bratislava) 37

9. Simona Kóšová (VC Wiesbaden, Nem.) 31

10. Terézia Widerman (Slávia EU Bratislava) 26



VOLEJBALOVÝ KOLEKTÍV ROKA - MUŽI

1. VKP Bystrina SPU Nitra 98

2. Reprezentácia SR mužov 66

3. VK Prievidza 48



VOLEJBALOVÝ KOLEKTÍV ROKA - ŽENY

1. Slávia EU Bratislava 112

2. 1. BVK/STRABAG Volleyball Club 61

3. Reprezentácia SR žien 53



TRÉNER ROKA - MUŽSKÁ ZLOŽKA

1. Marek Kardoš (VKP Bystrina SPU Nitra) 67



TRÉNER ROKA - ŽENSKÁ ZLOŽKA

1. Michal Matušov (Slávia EU Bratislava) 61



JUNIOR ROKA 2017

Július Firkaľ (COP Trenčín/SWD Düren)



JUNIORKA ROKA 2017

Karolína Fričová (Slávia EU Bratislava)



NAJLEPŠÍ BEACHVOLEJBALOVÝ PÁR ROKA 2017

Natália Dubovcová - Andrea Štrbová



PREHĽAD VÍŤAZOV ANKETY SVF VOLEJBALISTA ROKA:

2017 Emanuel Kohút - Jaroslava Pencová

2016 Emanuel Kohút - Jaroslava Pencová

2015 Martin Sopko st. - Jaroslava Pencová

2014 Michal Masný - Jaroslava Pencová

2013 Emanuel Kohút - Jaroslava Pencová

2012 Lukáš Diviš st. - Dominika Valachová

2011 Tomáš Kmeť - Monika Smák

2010 Martin Nemec - Monika Smák

2009 Michal Masný - Monika Smák

2008 Michal Masný - Petronela Biksadská

2007 František Ogurčák - Petronela Biksadská

2006 František Ogurčák - Alica Székelyová

2005 Tomáš Kmeť - Monika Smák

2004 Jakub Joščák - Alica Székelyová

2003 Richard Nemec - Alica Székelyová

2002 Peter Diviš - Adriana Marčeková

2001 Andrej Kravárik - Adriana Marčeková

2000 Andrej Kravárik - Adriana Marčeková

1999 Richard Nemec - Adriana Marčeková

1998 Richard Nemec - Slávka Homzová

1997 Richard Nemec - Adriana Farkašová (Marčeková)

1996 Richard Nemec - Adriana Farkašová (Marčeková)

1995 Richard Nemec - Katarína Rimovská

1994 Andrej Kravárik - Monika Kulová (Smák)