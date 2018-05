Športové talenty: Odchovanec haličského a lučeneckého futbalu sa predstavil v repre

Futbalista, šachistka, karatiska a bežkyňa na lyžiach. V našom kraji rastú budúce športové hviezdy.

30. máj 2018 o 12:55 Stanislav Černák, Jozef Mikuš, Viktor Háber

Začiatkom mája sme na našich športových stranách priniesli príbehy štyroch mladých ľudí, z ktorých vyrastajú nádejní športovci. Pre veľký úspech vám prinášame ďalšiu štvoricu mladých športových talentov. Možno o nich budeme jedného dňa písať ako o najúspešnejších športovcoch vo svojom odvetví.

S dvojkrížom na hrudi mal zimomriavky

LUPOČ. S futbalom začínal v Haliči a posledné roky svojho športového života prežil v drese MŠK Novohrad Lučenec. Kariéra štrnásťročného Mareka Belka z Lupoče nabrala v posledných mesiacoch rýchly spád. Cez zimu si ho ako najlepšieho strelca halového turnaja všimli činovníci banskobystrickej Dukly. Začiatkom roka tak odišiel na hosťovanie k starším žiakom do krajského mesta a len nedávno si po prvýkrát obliekol reprezentačný dres svojej rodnej krajiny.

„Najprv som bol len náhradníkom. Spoluhráč z Dukly, ktorý je mládežníckym reprezentantom, mi však od trénera slovenskej U15 doniesol odkaz, že ak budem naďalej makať, tak ma pozve na zraz. To sa aj stalo a prišla mi pozvánka na dvojzápas proti Walesu. Ten pocit radosti bol neuveriteľný, ale cítil som aj veľkú zodpovednosť,“ priznal futbalový talent z Novohradu.

V slovenskom drese začiatkom mája odohral obidve stretnutia. Prvotný stres a obavy vystriedala radosť a hrdosť. „Keď som sa s dvojkrížom na hrudi započúval do slovenskej hymny, mal som zimomriavky,“ priblížil. Mladým Slovákom síce zápasy proti Walesu nevyšli, no Marek sa za svoj výkon hanbiť nemusí. Slovenský dres mu „zachutil“, a tak bude naďalej makať, aby mohol očakávať ďalšiu pozvánku, tentoraz do kategórie U16.

Hoci je Marek hráčom Dukly, kopačky derie aj na lučeneckej tráve. Pravidelné cestovanie do Banskej Bystrice je pre školáka časovo náročné, a tak si prípravu kombinuje tréningami s bývalými spoluhráčmi z MŠK Novohrad.

Mladý futbalista, ktorého vzormi sú Marek Hamšík a Cristiano Ronaldo, dáva súperovým brankárom poriadne zabrať. „V Dukle hrávam na poste útočníka a v repre som hral na kraji zálohy. V ofenzíve sa cítim ako doma. Milujem strieľať góly, aj keď sa spoluhráči niekedy hnevajú, že som sebec. Už si na to ale zvykli,“ zažartoval Marek.

Športuje od detstva. Prvé futbalové skúsenosti zbieral v Haliči, neskôr prestúpil do MŠK Novohrad. V Lučenci sa zoznámil aj s atletikou, ktorej sa venuje dodnes. Mladý Lupočan je tak zároveň futbalistom, šprintérom, výškarom a aj skokanom do diaľky.

„Atletiku mám rád, no je to skôr doplnkový šport,“ vysvetlil mladík, ktorého srdce patrí futbalu. Práve s najpopulárnejším športom na svete sú spojené aj jeho sny. „Asi ako každý futbalista, aj ja by som si chcel zahrať za mužskú reprezentáciu. Na klubovej úrovni by som to chcel dotiahnuť do prestížnych zahraničných líg, napríklad do Anglicka alebo Španielska,“ doplnil talentovaný športovec.