Šuľajová mieri na európske pódium

Tri otázky pre trénera Petra Sitora

Ako hodnotíš Dianu z pohľadu trénera?

– Iba pozitívne, hoci začiatky neboli jednoduché. Diana mala neforemnú a veľmi chudú postavu. Hmota sa na ňu „lepila“ veľmi ťažko. Jej odhodlanie a chuť na sebe pracovať ale prinieslo vytúžené ovocie.

Ako sa začala vaša spolupráca?

– Diana ma vo fitku oslovila, či by som ju nezačal trénovať a pripravovať na súťaž. Dal som jej podmienku, aby ešte chvíľu len tak cvičila. Chcel som vidieť, či to myslí vážne. Keď ma o svojich plánoch presvedčila, od začiatku som jej stanovil tvrdé podmienky. Ich porušenie by znamenalo ukončenie spolupráce. Chcel som, aby si od začiatku vybudovala disciplínu a aby pevne išla za svojimi snami. Dida zatiaľ všetko poctivo dodržuje a spolupracuje sa mi s ňou veľmi dobre.

Ľudia ťa poznajú najmä ako bojovníka. Ako si sa dostal k fitnesu?

– Približne pred štyrmi rokmi som trénoval jednu babou. Zhodou okolností tiež išlo o bývalú volejbalistku. Jej prvé úspechy ma motivovali, aby som sa trénovaniu fitnesiek venoval. Je pravda, že v niektorých momentoch mám toho na pleciach trochu viac, ale stojí to za to. Byť trénerom, kamarátom, oporou a aj psychológom v jednom sa oplatí, ak vidíte výsledky. Prvoradá je chuť zo strany zverenca. Mnoho trénerov investuje kopec času a skúseností do ľudí, ktorých fitnes po čase omrzí alebo ho flákajú. Som rád, že to nie je môj prípad a keď spolupracujem so športovcom, ktorý si moje rady berie k srdcu a ide za svojím snom. (JM)