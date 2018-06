Veľký Krtíš zdolal rekord, ktorý jedenásť rokov držala Nitra (+ VIDEO A FOTO)

Ponad 537 detí, ležiacich na futbalovom ihrisku, preletel orliak bielohlavý.

1. jún 2018 o 13:02 Marcela Ballová

VEĽKÝ KRTÍŠ. Veľkému Krtíšu sa podarilo zdolať rekord, ktorým sa až do dnešného dňa pýšila Nitra. V meste pod Zoborom preletel pred jedenástimi rokmi orol stepnný ponad stovky ľudí ležiacich na dlažbe. Hedviga, ako sa dravec volal, mala vtedy pod sebou presne 491 ľudí. Vo Veľkom Krtíši ich bolo 537. Medzi slovenské rekordy tak pribudol nový, ktorý bude navždy spojený s Medzinárodným dňom detí.

Pás, tvorený z na futbalovom ihrisku ležiacich škôlkarov a školákov, bol dlhý 180 metrov. Ponad ne preletel orliak bielohlavý, menom Nixon, s vyše dvojmetrovým rozpätím krídiel. Desaťročný operenec zvládol trasu za 14 sekúnd.

„Vták mal kopírovať priamku. Síce tam bola drobná odchýlka, no tú sme mu tolerovali. Predsa len, nie je stroj, ale zviera. Pokus je platný, teda máme tu nový rekord,“ zhodnotil komisár slovenskej knihy rekordov Igor Svítok.

Radosť z rekordu neskrýval ani veľkokrtíšsky primátor Dalibor Surkoš. S úsmevom sa vyjadril, že tento týždeň bude v meste spätý s dvoma zaujímavými číslami. „Stali sme sa skokanom v znížení nezamestnanosti a prekonali sme rekord. To je dvojnásobný dôvod na radosť. Som rád, že sa nám predsavzatie podarilo úspešne zrealizovať. Najmä deťom ďakujem za trpezlivosť, pretože aj keď sa to nezdá, ležať v úmornej horúčave na trávniku, nebolo jednoduché. Napokon, sám som si to vyskúšal. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcie.“

Vyše tri kilogramy vážiaci orliak bielohlavý prišiel do Veľkého Krtíša zo Základnej školy s materskou školou M. Hella v Štiavnických Baniach, ktorej súčasťou je aj sokoliarsky areál. „Dravce sa snažia lietať nízko a priamo nad zemou. Takže ani Nixonovi neprekážalo, že pod ním ležia deti. Teší ma, že máme podiel na tomto peknom rekorde, ktorý bol príjemným spestrením Dňa detí,“ zakončil Pavol Michal, riaditeľ spomínanej školy.