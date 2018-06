Mladé nádeje Junioru na tatami

Do Rimavskej Soboty vycestovala jedenásťčlenná skupina pretekárov.

1. jún 2018 o 15:06 Jozef Mikuš

LUČENEC. Najmenší džudisti Junioru si opäť otestovali svoje schopnosti na súťažných tatami. Na posledný turnaji nádejí tejto sezóny do Rimavskej Soboty (19. 5.) vycestovala jedenásťčlenná skupina pretekárov. Väčšina z nich na Gemeri nazbierala prvé súťažné skúsenosti.

„Džudisti narodení v roku 2012 Jarko Štetka a Sofia Szmudová (obaja do 22 kg) zhodne obsadili strieborné priečky. Jarko je sluchovo znevýhodnený, a preto je pre neho náročnejšie reagovať na koučing trénera a pokyny rozhodcov, no zvládol to na výbornú. Sofiu džudo viditeľne oslovilo, a ak jej odhodlanie vydrží, ma pred sebou svetlú budúcnosť. Tretie miesto Maťa Káku a druhá priečka Riša Šašváryho (obaja nar. 2011 v hmotnosti do 24 kg) všetkých v klube veľmi potešilo,“ vymenoval tréner a šéf džudo klubu Junior Michal Bokor.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Juraj Dováľ (nar. 2010 do 26 kg) porazil všetkých súperov pred časovým limitom, čo mu prinieslo zlatú medailu. Max Mezó (nar. 2010 do 30 kg) pre seba a klub vybojoval striebro. Medailu z rovnakého kovu zavesili na krk aj skúsenejšej Michaele Hanulovej (nar. 2009 do 32 kg). Medailovú zbierku rozšíril Eduard Kaplán (nar. 2008 do 32 kg) o bronz a Michal Šatan (nar. 2008 do 55 kg) o striebro. Obaja malí džudisti sú podľa trénera perspektívnymi pretekármi. Bronz si vybojoval aj Jakub Martiš (nar. 2008 do 57 kg). Branislav Ľupták len tesne prehral vo finále (nar. 2007 do 60 kg) a získal striebro.

Prečítajte si tiež: Šuľajová mieri na európske pódium

„Všetkým našim malým džudistom gratulujem. Na tréningoch sa snažia na maximum a na súťažných tatami dokážu svoje skúsenosti a prácu ich trénera Mareka Portelekyho pretaviť do výborných výkonov. Ďakujem aj trénerovi Marcelovi Pivarčimu, ktorý na turnaj vycestoval spolu s Marekom a ďakujem aj sponzorom klubu – firmám Ekoltech, TSV Group, Europak, MaM & co. a mestu Lučenec. Veľká vďaka patrí Júliusovi Szmudovi, ktorý naše mladé nádeje pozval na vynikajúci obed,“ doplnil Bokor.