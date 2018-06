Radka Kubaliaková sa predstavila na dvoch frontoch

Smečiarka z Poltára má skúsenosti na rozdávanie. Svojím kumštom priťahuje pozornosť.

2. jún 2018 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Aj keď sa volejbalu venuje v udržiavacom režime, každopádne má stále čo ponúknuť. Hráčka jej formátu by sa hodila nejednému družstvu. Poltárčanka Radka Kubaliaková zápolila v tomto ročníku v dvoch kluboch. V jeho priebehu posilnila prvoligový VK Slovan Rimavská Sobota.

„Pôsobenie v Rimavskej Sobote hodnotím ako celkom úspešné. Myslím si, že sme spolu aj s Jankou družstvu pomohli. Super bolo to, že som hrala blízko domova a zahrala som si so sestrou. Neľutujem to účinkovanie v Slovane,“ uviedla dvadsaťpäťročná smečiarka.

„Keď sme nastupovali v najsilnejšej zostave, bolo to super. Na hru družstva sa vtedy dalo pozerať. Aj keď sme nevyhrali všetky zápasy. Akonáhle však z tej zostavy niektorá hráčka chýbala, bolo to už také trápenie,“ doplnila Kubaliaková.

Oživila hru Slovana

Bývalá mládežnícka reprezentantka a účastníčka vrcholných podujatí prispela k tomu, že sa Soboťanky v základnej časti vyšvihli na líderskú pozíciu a mútili vodu v popredí tabuľky. V nadstavbe však potom odohrala Radka vo farbách Slovana iba prvé kolo. Po ňom figuroval tím z Gemera na druhej priečke. V ďalších piatich kolách sa musela trénerka Alena Kudlíková st. zaobísť bez nej.

„Nedalo sa mi nastúpiť viackrát. Jedna hráčka však neurobí v družstve veľký obrat,“ reaguje extraligovým vetrom ošľahaná hráčka.

S tímom VŠK Paneurópa Bratislava získala bronz. V najvyššej súťaži si zahrala aj vo farbách COP Nitra a TJ Slávia TU Zvolen. Nebolo to ale iba o jej absencii v rimavskosobotskej zostave.

Doktorandka

Slovanistky napokon obsadili konečné štvrté miesto. „Cieľom bolo skončiť do štvrtého miesta. Domnievam sa, že to umiestnenie je celkom dobré. Keby však nastupoval tím pravidelne v najsilnejšom zložení, dopadla by sezóna pre Rimavskú Sobotu určite úspešnejšie,“ podotkla Radka Kubaliaková.

Vlani ukončila šesťročné štúdium architektúry na Fakulte architektúry STU v Bratislave. S titulom Ing. arch. sa však neuspokojila a pokračuje v doktorandskom štúdiu. Popritom pracuje v súkromnej sfére.

Návrat do TAMI

Radka sa po skončení nadstavbovej časti súťaže aj s dvojičkou Janou vrátila do materského VK TAMI Bratislava, odkiaľ boli v Rimavskej Sobote na hosťovaní. Volejbalistky TAMI totiž vyhrali prvú ligu Západ a vybojovali si miestenku do prelínacej súťaže o postup do extraligy.

„Mala som voľné víkendy a možno mi pomohla aj tá vyše mesačná pauza. Kontaktovala ma trénerka Tatiana Vestenická s tým, že potrebujú pomôcť a chceli by, aby sme prišli naspäť obidve. Nejako ma to nakoplo. Chcela som si zahrať proti extraligovým tímom Hit UCM Trnava a COP Nitra či proti Sokolu Giraltovce, víťazovi prvej ligy Východ. Nastúpila som vo všetkých šiestich zápasoch, dobre som si zahrala. Nepodarilo sa nám ale ani raz zvíťaziť,“ povedala Radka Kubaliaková, ktorá si obľúbila turistiku i skialpinizmus. Vyskúšala si už nielen plážový, ale aj snežný volejbal.

„Keď sa obzriem za touto sezónou, tak bola taká oddychová. Hrala som iba vtedy, keď som mohla hrať. Volejbal si stále rada zahrám. Neviem, čo bude ďalej. Momentálne mám chuť ešte hrávať.“