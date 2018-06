Zlodej sa ulakomil aj na hubky na riad (+ FOTO)

Páchateľ úradoval v troch okresoch.

2. jún 2018 o 18:27 Marcela Ballová

VEĽKÝ KRTÍŠ. Zrejme sa nepoučil z minulosti a neodolal zlodejským chodníčkom. Štyridsaťjedenročný muž z Levického okresu sa nezákonne obohatil v okresoch Zvolen, Žiar nad Hronom aj Veľký Krtíš. Sudca Okresného súdu vo Zvolene ho obvinil z viacerých zločinov krádeže, prečinov porušovania domovej slobody aj zločinu nedovoleného ozbrojovania.

Z chaty si odniesol zbrane

Prvý júnový deň minulého roka si zobral na mušku chatu v Horných Strhároch vo Veľkokrtíšskom okrese. „Neoprávnene vošiel na pozemok chaty, využívanej na trvalé bývanie. Dnu sa dostal násilným spôsobom a ukradol riadne zabezpečené zbrane rôzneho kalibru aj rôzne náboje,“ informovala Petra Kováčiková, krajská policajná hovorkyňa s tým, že majiteľ ma zbrane uložené v plechovej skrini, ktorú zlodej násilne otvoril. „V priestoroch chaty sa ulakomil aj na uterák či hubky na riad.“ Škoda, ktorú páchateľ svojim konaním spôsobil, bola vyčíslená na 3100 eur.

Vyšetrovanie však nasvedčuje tomu, že obvinený nekradol sám. „Spolu s ním sa mal skutku dopustiť aj 34-ročný muž zo Stožku v okrese Zvolen. Ten je aktuálne stíhaný aj za inú násilnú a majetkovú trestnú činnosť,“ upresnila hovorkyňa.

V prípade bolo vznesené obvinenie aj zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. V piatok ho sudca vzal do vyšetrovacej väzby. Polícia na prípade ďalej pracuje.

Slušný úlovok

Zlodejovi nebolo dosť a v polovici decembra 2017 si vyhliadok rodinný dom na Novej ulici v Krupine. „Neoprávnene vošiel na pozemok a vlámal sa do vnútorných priestorov. Ukradol niekoľko krabičiek cigariet, množstvo vzácnych šperkov aj úlomkové zlato. Majiteľom spôsobil škodu 20-tisíc eur. Škoda na zariadení zatiaľ nebola odborne vyčíslená.

Dve vlámačky za deň

Netrvalo dlho a obvinený muž zanechal svoj rukopis v Trnavej Hore. Aj odtiaľ si odniesol šperky. „Do domu v tejto obci násilne vnikol v januári tohto roka. Okrem rôznych šperkov si odniesol aj kuchynský nôž a tri cestovné pasy. Svojim konaním spôsobil celkovú škodu za vyše 8-tisíc eur,“ upresnila Kováčiková.

Ešte v ten deň si to spomínaný muž namieril aj do Zvolenskej Slatiny. Vlámal sa do rodinného domu, avšak vyrušila ho majiteľka. Predtým, ako ušiel, stihol spôsobiť škodu za približne 200 eur.

Obvinený bol umiestnený do cely predbežného zadržania. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici podal podnet na jeho väzobné stíhanie. „Ide totiž o muža, ktorý bol v minulosti súdne trestaný za násilnú a majetkovú trestnú činnosť. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov,“ zakončila hovorkyňa.

Vo všetkých prípadoch stále prebieha vyšetrovanie. Nie je vylúčené, že v súvislosti s nimi bude vznesené obvinenie aj ďalším osobám.