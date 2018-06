Griffin Jr. pokračuje v drese BKM Lučenec

Talentovaný Američan bude hájiť farby novohradského klubu aj v extralige.

4. jún 2018 o 19:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Johnny Griffin Jr. bude smečovať za Novohrad aj v extralige. BKM Lučenec o tom informoval na svojej facebookovej stránke.

Talentovaný Američan sa tak podľa vlastných slov bude cez letnú prestávku naplno pripravovať na najvyššiu basketbalovú súťaž.

"Očakávam, že v každom zápase zabojujeme a podarí sa nám dosiahnuť play-off, aby boli fanúšikovia Lučenca šťastní a hrdí. Viem, že to nebude jednoduché, ale spoločne ako tím budeme odhodlaní to dokázať. A v play-off urobíme všetko pre to, aby sme sa dostali čo najďalej," povedal Griffin Jr.