Džudisti sa činili

V ligovom zápolení zaujali rimavskosobotské i lučenecké želiezka v ohni.

5. jún 2018 o 14:07 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Družstvo Junior Lučenec figuruje aj po druhom kole ligy dorasteniek v džude na druhej priečke. V Rimavskej Sobote sa v dobrom svetle predviedla Alexandra Halajová. Mládežnícka reprezentantka kraľovala vo váhe do 57 kg a získala pre kolektív z Novohradu sedem bodov. Plný počet bodov preň zabezpečila taktiež Bolda Zonga Sztankovics.

Táto džudistka Mladosť Relax Rimavská Sobota, ktorá hosťuje v Juniore, dominovala v hmotnosti do 63 kg. Ďalšia Soboťanka Veronika Útisová (do 52 kg) obsadila druhú priečku, čo znamenalo pre družstvo päť bodov. O dva sa postarala Viktória Dirbáková (do 63 kg), ktorá skončila piata. Lučenec, obhajca titulu, tak nazbieral na Gemeri 21 bodov. Celkovo ich má na konte 42.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Líderská pozícia patrí pred posledným kolom Mladosti Žilina (50 bodov). V súťaži štartuje sedem tímov.

Mladosť si polepšila

V lige dorastencov triumfovali dvaja zástupcovia TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota. Bruno Kóšik vycvičil súperov a vybojoval si prvenstvo vo váhe do 50 kg. Víťazne si počínal tiež mládežnícky reprezentant Viktor Ádam, ten ovládol hmotnosť do 90 kg. Filip Páleš (do 55 kg) sa vrátil na tatami a skončil druhý, Alec Vetrák (do 55 kg) bol tretí. Na tretej priečke sa rovnako umiestnil Lukáš Pilz (do 81 kg).

Ádam s Kóšikom získali pre Mladosť po sedem bodov, Páleš ich pridal päť, Vetrák i Pilz zabezpečili po tri body. Rimavskosobotský tím si ukoristil v domácom prostredí 25 bodov a polepšil si v priebežnom poradí. Poskočil z piateho na tretie miesto (41 bodov). V súťaži účinkuje desať družstiev. Lídrom je Dukla Banská Bystrica, na druhom mieste figuruje Slávia STU Bratislava.

Lučenčanky ťahajú Zemplín

Prečítajte si tiež: FOTO: Futsalisti Lučenca sa stretli s fanúšikmi

Alexandra Halajová následne predviedla úspešné ťaženie v súťaži žien. V nej háji spoločne s Lučenčankou Patríciou Bokorovou farby Zemplínu Michalovce. Halajová vyhrala váhovú kategóriu do 52 kg. Na Gemeri nenašla ani v jednej kategórii premožiteľku, ukázala nielen kumšt, ale tiež dobrú kondičnú pripravenosť. Zahanbiť sa nenechala ani Bokorová (do 57 kg), aj ona zabrala a vybojovala si prvé miesto.

Na tatami išla presvedčivo. Obidve džudistky z Novohradu kraľovali aj v úvodnom kole ligy a majú veľký podiel na tom, že Michalovce vedú tabuľku. V súťaži štartujú štyri tímy. Na druhom mieste sa nachádza Slávia STU Bratislava. V jej farbách sa v Rimavskej Sobote predstavila Alexandra Péterová (do 70 kg), pochádzajúca z Lučenca, ktorá obsadila prvé miesto. Reprezentačná trénerka dorastencov mala len jednu súperku a tej nedala šancu.