Rodičia odišli z domu. Šesť detí skončilo v detských domovoch

Polícia pátra po nezodpovednej dvojici.

6. jún 2018 o 15:37 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Vycestovali do zahraničia a svoje malé deti nechali doma samé. Po nezodpovedných rodičov z Fiľakova pátra polícia. „Vyšetrovateľ v Lučenci začal trestné stíhanie vo veci zločinu odloženia dieťaťa. V dobe od 1. 6 do 4. 6. sa páchatelia náležite nestarali o svoje maloleté deti, napriek tomu, že je to ich povinnosť. Vycestovali do zahraničia a v rodinnom dome vo Fiľakove ich nechali samé. Od uvedenej doby o ne neprejavili žiadny záujem,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

V dome zostalo šesť detí – tri dievčatá a traja chlapci. Najstaršie malo deväť rokov, najmladšie len osem mesiacov. „O deti sa postarala suseda. Od pondelka 4. 6. boli u svojej starej mamy vo Fiľakove. Postupne ich umiestnili do detských domovov,“ ozrejmila hovorkyňa.

„Netuším čo sa stalo. Sestra toto ešte nikdy neurobila. Podľa mňa odišla aj s priateľom do Rakúska,“ povedal brat 28-ročnej matky, ktorá opustila svoje deti.

„Po pobyte rodičov detí polícia pátra. Za takýto zločin hrozí trest odňatia slobody na 2 až 6 rokov,“ zakončila Faltániová.