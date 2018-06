Striebro Ďurianovej na európskej scéne

K bronzu zo svetového šampionátu pridala druhý cenný úlovok z vrcholných podujatí. Stredoškoláčka sa venuje armwrestlingu.

7. jún 2018 o 9:06 JÚLIUS GEĽO

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Martina Ďurianová si vybojovala medailu na majstrovstvách Európy v pretláčaní rukou. Má strieborný lesk. V Sofii prenikla na stupne víťazov v zápolení pravou rukou.

Členka AWK Kokava nad Rimavicou štartovala v juniorskej kategórii (do 18 rokov). Súboje zvádzala vo váhe do 50 kg. Sedemnásťročná študentka hnúšťanského gymnázia sa predstavila na ME druhýkrát v kariére. Vlani získala ľavou rukou bronz na svetovom juniorskom šampionáte v Budapešti.

Rozčarovanie

V zápolení ľavačkou sa na pódiové pozície v Bulharsku nepredrala. „Obsadila som piate miesto, čo ma mrzelo, lebo som mala vyššie ambície. Bola som na tom po súťaži ľavou rukou zle, či už fyzicky, alebo aj psychicky. Jediné, čo som chcela, bolo vzdať to a ísť domov. Urobila som veľa chýb, čím som prišla o medailu. Teraz som už s tým vyrovnaná. Beriem to tak, že to tak jednoducho malo byť,“ uviedla Ďurianová, ktorá je trojnásobnou majsterkou Slovenska.

Veľké prekvapenie

Martina sa však pozbierala a v súťažení pravou rukou získala cenný kov. „Bola som veľmi prekvapená z toho, že sa mi to podarilo pravačkou. Viem totiž, že ju mám slabšiu než ľavačku a nedávno som sa aj zranila.“ Ako dodala, dosiahla bilanciu tri výhry a dve prehry.

„V kvalifikácii i vo finále som podľahla ruskej reprezentantke. Nepovedala by som, že bola nad moje sily. V kvalifikácii idete jeden zápas za druhým, takže tam zohrala úlohu aj únava. Vo finále sme chceli zmeniť taktiku a vyšmyknúť sa jej, ale nepodarilo sa mi to a skončila som druhá,“ vyjadrila sa Ďurianová.

So striebrom je spokojná. „Vážne som ho v súťaži pravačkou nečakala. Po neúspechu v ľavačke som bola rozladená, nevedela som sa poriadne sústrediť. Ale nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo a som šťastná. Keď som už vedela, že mám zabezpečnú semifinálovú miestenku, neubránila som sa slzám. O postup do finále som súperila so silnou Ukrajinkou. Tento duel trval dlho a zostala som prekvapená, že som ju zdolala,“ pokračovala reprezentantka z Kokavy.

„Chcela by som sa poďakovať hlavne trénerovi Jánovi Vojenčákovi, ktorý v Sofii síce nebol, ale aj vďaka nemu dosahujem takéto výsledky a tiež rodine za skvelú podporu, ako aj priateľom a ostatným reprezentantom. Hoci je armwrestling šport pre jednotlivcov, držali sme spolu, akoby to bol kolektívny šport,“ uviedla.

Šampionát v Turecku lákadlom

Pripomenula, že v kategórii do 18 rokov zvádza súboje posledný rok, preto si chcela vybojovať na kontinentálnom šampionáte čo najlepšie umiestnenia. „Mnohokrát sa mi však osvedčilo pravidlo, že nemám čakať nič a dostanem najviac. Takže sa týmto budem snažiť stále riadiť.“

Na jeseň sa v Antalyi uskutočnia majstrovstvá sveta. „Ísť do Turecka bolo takým mojím malým snom. Tým, že som sa stala vicemajsterkou Európy, sa mi aj splní. Ako medailistka z európskeho šampionátu by som to mala mať aj preplatené. Uvidíme, ako to napokon s financiami bude,“ povedala Martina.

Na ME v Bulharsku sa predstavili aj ďalší traja členovia kokavského klubu – Michal Golian, Karol Zbranek i Tamara Stieranková. Do zoznamu medailistov sa nezaradili. „S výnimkou Goliana súťažili ďalší dvaja prvýkrát na takomto veľkom šampionáte a išlo skôr o to, aby nazbierali skúsenosti. Navyše, Zbranek sa v druhom zápase vážne zranil a čaká ho operácia,“ podotkla Ďurianová.