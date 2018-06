Poltárske žiačky nepostúpili medzi elitu

Hráčky MVK sa umiestnili v oblasti Stred na štvrtej priečke.

7. jún 2018 o 15:43 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Mladšie žiačky MVK Poltár sa stali majsterkami stredného Slovenska v šestkovom volejbale, v ktorom sa však republikový šampionát nekoná. V štvorkovom volejbale poltárske mladšie žiačky bojovali o postup na majstrovstvá Slovenska, ale nedostali sa na ne.

Zverenky trénera Borisa Dreisiga si s prehľadom zabezpečili účasť na dvoch finálových turnajoch v oblasti Stred. Hráčky poltárskeho áčka dominovali v skupine Juh, vyhrali všetkých desať duelov.

„Nemali sme tam žiadne problémy. Išlo nám to dobre. Dievčatá hrali s nasadením. Súperky neboli nejaké náročné,“ konštatoval kouč i predseda MVK Poltár Boris Dreisig.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V oblastnom finále zápolilo kvarteto najlepších tímov, po dva najúspešnejšie z regionálnych skupín Juh i Sever. Jedným z nich bola aj TJ Slávia TU Zvolen. Klub z mesta pod Pustým hradom mal však ako usporiadateľ M – SR istotu, že sa na národných majstrovstvách predstaví. Trojlístok tímov tak súperil iba o jednu miestenku medzi slovenskú elitu.

„Mal som takú malú vieru v to, že by dievčatá mohli postúpiť na M – SR,“ poznamenal Dreisig.

Doma pohoreli

Poltárčanky na podujatí v Žiline zdolali VK Kúpele Brusno 2:0 na sety, Zvolen pokorili 2:1 a s domácimi hráčkami VA prehrali 0:2. Priebežne sa nachádzali na druhej priečke. „Dievčatá mierne zaváhali v zápase so Zvolenom, s ktorým sme stratili set. Pokazili sme trochu ten záverečný zápas so Žilinou. Nádej však žila, doma sa ešte niečo mohlo udiať,“ uviedol kouč MVK.

Druhý finálový turnaj však poltárske hráčky v domácom prostredí nezvládli. MVK podľahol Brusnu 0:2 a rovnakým výsledkom prehral aj so Zvolenčankami. Za kratší koniec ťahal tiež v konfrontácii s VA Žilina, ktorej podľahol 1:2.

„Po prvom prehratom dueli s Brusnom motivácia našich dievčat klesla, úplne sa odovzdali. Hráčky Brusna boli nabudené, nemali čo stratiť a vyhrali u nás všetky tri zápasy. Náš tím na turnaji absolútne vybuchol,“ vyjadril sa Boris Dreisig.

Lopty pod drobnohľadom

Prečítajte si tiež: Striebro Ďurianovej na európskej scéne

Na republikový šampionát sa prebojovala Žilina, ktorá vyhrala päť zo šiestich zápasov. Druhé skončilo Brusno, tretí bol Zvolen a štvrtý Poltár. O poradí na treťom a štvrtom mieste rozhodoval pomer lôpt. Zvolenčanky a Poltárčanky totiž dosiahli zhodne po dve víťazstvá, nazbierali šesť bodov, pomer setov bol rovnaký (5:9).

Nemal Poltár na to, aby postúpil na M – SR? „Dievčatá na to nemali v hlavách. Fyzicky na to mali. Neviem, čo sa doma stalo. Skôr by som to videl ako psychický problém. Nič na ne jednoducho nefungovalo,“ odvetil tréner a šéf MVK.