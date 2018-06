Zlato a striebro

Natália Gažiová a Lukáš Koóš rozšírili svoju zbierku úspechov.

9. jún 2018 o 8:33 JÚLIUS GEĽO

LIESKOVEC/RIMAVSKÁ SOBOTA. Majstrovstvá Slovenska mladších a starších žiakov v džude sa uskutočnili v Lieskovci pri Zvolene. Natália Gažiová (Lokomotíva Rimavská Sobota) si na nich ukoristila zlatú medailu.

Predstavila sa medzi staršími žiačkami, súťažila vo váhe do 36 kg. Mala v nej len jednu súperku a poradila si s ňou. Talentovaná Gažiová sa venuje aj zápaseniu.

Rovnakú oddielovú príslušnosť má Lukáš Koóš (do 66 kg). Ten bojoval v kategórii starších žiakov tiež o majstrovský titul, no napokon sa musel uspokojiť so striebrom.

