Železničiari chystajú výluky vlakov

Údržba trate obmedzí premávku. Vlaky nahradia autobusmi.

11. jún 2018 o 11:23 TASR

LUČENEC/POLTÁR. Na cestujúcich čakajú v týchto dňoch dve výluky v železničnej doprave. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) o obmedzeniach informujú s tým, že vlaky budú nahradené autobusovou dopravou.

V okrese Lučenec budú výluka od 11. do 15. júna v úseku medzi Tomášovcami a Podrečanmi. V štyroch etapách tu budú železničiari vykonávať opravu koľajového lôžka koľaje. "Počas výluky budú prebiehať práce spojené so strojným prečistením koľaje, následne bude doštrkovaná, prevedená jej smerová a výšková úprava a úprava koľajového lôžka do predpísaného profilu," konkretizovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Od 11. do 13. júna bude výluka v okrese Poltár. Medzi Utekáčom a Kokavou nad Rimavicou sa bude strojne vyrubovať porast.