V mestskej záhrade nájdu svoj priestor športovci

V oddychovej zóne pribudlo ihrisko, romantický altánok, ale nezabudlo sa ani na cyklistov či in-line korčuliarov.

12. jún 2018 o 13:11 Ľubomíra Karmanová

RIMAVSKÁ SOBOTA. Mestská záhrada v Rimavskej Sobote za dva roky úplne zmenila svoju tvár. V týchto dňoch v nej pribudol asfaltový chodník, ktorý má slúžiť najmä pre cyklistov, korčuliarov či bežcov. Tí si budú môcť v letných horúčavách zašportovať v tieni dvestoročných platanov.

Chodník dlhý približne jeden kilometer začali budovať ešte v minulom roku. „Urobili sme výkopové práce, obrubníky a navozili asfalt, ktorý sme zbrúsili z ciest v meste. Všetko sme spravili svojpomocne,“ uviedol primátor Jozef Šimko s tým, že z mestského rozpočtu financovali len asfaltovanie v cene 11 eur za m2.

Záhrada bola dlhodobo na okraji záujmu. Začala sa meniť pred dvomi rokmi, keď tu zrekonštruovali prvý chodník a položili zámkovú dlažbu. Odvtedy vybudovali nový plot, altánok, vstupnú bránu, mostíky a odstránili starý ne-vzhľadný plechový plot, ktorý oddeľoval areál bývalého plážového kúpaliska.

Najmenší sa tešia z moderného ihriska

Revitalizácia areál rozšírila a zmenila na príjemnú oddychovú zónu s rôznymi možnosťami aktivít.

Deti sa môžu tešiť novovybudovanému ihrisku Žihadielko. V jeho blízkosti v týchto dňoch ešte prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení. Najmenším obyvateľom a ich rodičom ihrisko vedenie mesta slávnostne odovzdá 23. júna.

Práce prebiehajú aj na budovaní fontány. Tá by mala byť dokončená v jesenných mesiacoch.

Zveľaďovanie záhrady bude pokračovať aj budúci rok. Ako prvá by mala pribudnúť minizoo. „Mali by tu byť kozy, ovce, zajace, možno aj lamy,“ priblížil svoje vízie primátor. Ako dodal, keďže kúpalisko sa už na kúpanie nevyužíva, chceli by tu dať priestor rybárom. „Rokujem s rybárskym zväzom. Nasadia tu ryby a hovorili sme aj o tom, že by si tu vybudovali nejaký stánok, kde by si mohli záujemcovia požičať potreby na rybolov a za poplatok uloviť rybu. Ale to je ešte hudba budúcnosti,“ dodal.

Areál je strážený kamerovým systémom

V areáli sa nachádza aj zrekonštruovaná budova kolkárne. „Môžem povedať, že máme jednu z najkrajších kolkární na Slovensku. Vo vrchnej časti sme nechali priestor šachistom a našim ženám, ktoré sa tu venujú pohybovým aktivitám. Je tu aj možnosť občerstvenia, takže je to perfektne vybudované,“ pochválil sa primátor.

Vstup do záhrady vyriešila samospráva veľkou drevenou bránou. Vďaka bohatým možnostiam na relax aj aktívny oddych tu radi trávia svoj čas mamičky s deťmi, mladí aj dôchodcovia. Na bezpečnosť a ochranu proti vandalom dozerá mestská polícia prostredníctvom šiestich kamier.