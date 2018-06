Podzemie plné mrazivých príbehov láka čoraz viac ľudí (+ FOTO)

Vo Fiľakove majú novinku a pripravujú ďalšiu.

11. jún 2018 o 18:04 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Sú nemými svedkami vojnových čias. Dní, keď sa ľudia tisli k chladným stenám, modlili sa pod zvlhnutými dekami. Dospelí, deti, zhrbení starci, zdraví aj tí, ktorých kvárila choroba. Podzemné priestory pod Fiľakovským hradom, ktoré boli kedysi pre ľudí útočiskom pred leteckými náletmi, čoraz viac lákajú turistov. Po prvýkrát ich sprístupnili na začiatku tohto roka. Už vtedy pritiahli do mesta tisícdvesto návštevníkov. Májové otvorenie brán podzemných chodieb bolo zaujímavejšie. Za nimi sa totiž ukrýva unikátna expozícia.

„Keď sme po prvýkrát avizovali sprístupnenie podzemných priestorov, mnohí sa domnievali, že majú súvis s hradom. Navodzovali predstavy o tajomných chodbách, ktoré ústia do doposiaľ neprebádaných priestorov. Žiaľ, tých, ktorí si to mysleli, musím sklamať. Je to v podstate úkryt pred leteckými náletmi počas II. svetovej vojny,“ povedala Viktória Tittonová, riaditeľka Hradného múzea.

Úkryt pre náletmi

Pre nemecké vojská bolo v čase vojny Fiľakovo zaujímavým miestom. Fungoval tu priemysel, bol tu dôležitý železničný uzol. „Práve to podnietilo výstavbu protileteckých úkrytov, z ktorých značnú časť budovala 5008. stavebná rota maďarskej kráľovskej armády v rokoch 1943 – 1944,“ ozrejmila riaditeľka s tým, že protiletecký kryt, takzvaný Luftschutzstollen, nachádzajúci sa na úpätí severozápadnej strany hradného vrchu, bol pravdepodobne postavený na základe nemeckej predlohy. „Hrúbka masívnej skaly z lapilového tufu zabezpečila chodbám, vytvoreným pomocou odpaľovania, odolnosť voči bombardovaniu zo vzduchu.“

Kapacita úkrytu pod hradom bola 150 – 200 ľudí.

„Sedeli na laviciach popri stenách a na dekách. Chodby s dĺžkou 23 a 77 metrov neboli nikdy dokončené, keďže vchody počas bombardovania ešte nemali namontované dvere a nebola sem zavedená elektrina,“ priblížila Tittonová.

Smetisko

V časoch bývalého režimu sa úkrytu nevenovala výnimočná pozornosť. Závod Kovo-smalt v ňom uskladňoval priemyselný odpad. Začiatkom 21. storočia bol vchod do bunkra zamurovaný.

„Koncom uplynulého roka sa chodby otvorili, vyčistili no a 19. mája sme verejnosti sprístupnili regionálnu výstavu prezentujúcu obdobie medzi rokmi 1938 a 1945 vo Fiľakove. Je to stála expozícia,“ podotkla riaditeľka.

Spomienka na kruté časy

Figuríny v uniformách, pacient v železnej posteli, starý písací stroj, kanister na benzín, množstvo informačných panelov, nefunkčná vojnová munícia, pamätná tabuľa židovským obetiam, dokonca autentické zvuky z bombardovania. Vo fiľakovskom múzeu si dali skutočne záležať. Návštevníci sa razom ocitnú v najkrutejších časoch našej histórie.

„Figuríny aj uniformy sme objednali. Zneškodnenú muníciu máme od súkromných zberateľov. Fotografie na informačných paneloch sú od žijúcich pamätníkov, respektíve ich potomkov. Dokonca sú na nich zachytené aj úryvky z rozprávania tých, ktorí sa tu ukrývali,“ podotkla Tittonová.

Rodí sa dokumentárny film

V donedávna tmavých chodbách sa dnes svieti. „Zaviesť sem elektriku bol tvrdý oriešok. Je tu až 95-percentná vlhkosť,“ pripomenul Marian Mesiarik z Hradného múzea vo Fiľakove, ktorý má expozíciu pod palcom. Tiež avizuje ďalšiu novinku.

„Našiel som pani, ktorá sa skrývala v tomto bunkri a pamätá si, ako ho Židia kopali. Mám nahraté príbehy ôsmich pamätníkov, z ktorých miestami mrazí. Takže pripravujem dokumentárny film, ktorý by sa mal vo Fiľakove premietať v decembri. Práve v tomto mesiaci mesto bombardovali. Verím, že ľudí chytí za srdce a priblíži opäť čosi viac z vojnovej histórie nášho mesta,“ priblížil Mesiarik, ktorý je v tomto prípade zároveň aj režisérom.

Stála expozícia

Stálu expozíciu v podzemných chodbách pod Fiľakovským hradom si môžu návštevníci pozrieť v čase, keď je otvorené aj Hradné múzeum. „Bude prístupná vždy od 15. marca do 15. novembra od 10.00 do 18.00 hod. Zatiaľ je vstupné v rámci prehliadky hradu. No môže sa stať, že niekto bol už viackrát na hrade a bude si chcieť pozrieť len túto výstavu. Preto pripravujeme aj sólo vstupenky do úkrytu,“ zakončila Tittonová.