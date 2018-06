Laučíková si prebrala zlato

Rodáčka z Novohradu si oblieka dres ŠŠK Bilíkova Bratislava.

12. jún 2018 o 14:26 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Majsterkami Slovenska sa v kadetskej kategórii stali volejbalistky ŠŠK Bilíkova Bratislava. Republikový šampionát sa konal v Leviciach.

Zlatá medaila pribudla aj do zbierky Kristíny Laučíkovej. Šestnásťročná nahrávačka, rodáčka z Lučenca, je mládežníckou reprezentantkou. V priebehu sezóny nastupovala jednak za družstvo kadetiek, ale tiež junioriek Bilíkovej. Hráčky ŠŠK zvíťazili v každom z piatich duelov, ktoré odohrali na M – SR. Vo finále zdolali Palas Levice 3:2.

„Mali sme ambície získať titul. V semifinále sme bez problémov porazili Sláviu UK Bratislava. Ťažšie sme to mali vo finále, ale zvládli sme to. Tvorili sme veľmi dobrý kolektív. Som rada, že sme si vybojovali titul, ale nie je to pre mňa až taký veľký zážitok, pretože som nehrala toľko, koľko by som chcela hrať. Dostala som sa na palubovku v niektorých zápasoch ako striedajúca hráčka a počas majstrovstiev som sa ešte aj zranila. V ďalšej sezóne by to mohlo byť lepšie,“ uviedla Laučíková, ktorá poukázala na to, že má v klube na svojom poste veľkú konkurenciu.

„Z našich troch nahrávačiek som pritom bola aj najmladšia,“ doplnila talentovaná Kristína.