Dobrovoľníci zachraňujú most, ktorý podľa úradov neexistuje

Historickú stavbu, ktorej hrozilo zrútenie, obnovujú technikou, akú používali starí Rimania.

13. jún 2018 o 21:30 Marcela Ballová

HNÚŠŤA. To, čo sa ešte v apríli zdalo nemožné, dnes nadobúda reálne kontúry. Historický kamenný most v Maši, miestnej časti Hnúšte, sa po rokoch dočkal záchrany. Rukávy si vyhrnuli dobrovoľníci, ktorým osud jednoklenbovej stavby nie je ľahostajný. Neľahká úloha je pre nich veľkou výzvou.

Stavba nie je na liste vlastníctva

Most sa mal začať obnovovať už pred rokmi. Jeho záchranu inicioval vtedajší predseda občianskeho združenia Horná Rimava Roman Lebeda. Pre legislatívne problémy však z prác vždy zišlo. O záchranu historickej stavby dobrovoľníkmi sa začal zaujímať aj mestský parlament v Hnúšti. Prijal uznesenie, podľa ktorého malo mesto získať stavbu do svojho vlastníctva a obnoviť ju. Škrt cez rozpočet však urobili nevyriešené majetkovoprávne vzťahy, dokonca sa zistilo, že o moste nie je zmienka v žiadnych oficiálnych dokumentoch.

Podľa vyjadrenia Michala Vaculu, vedúceho oddelenia výstavby, rozvoja územia a životného prostredia Mestského úradu v Hnúšti, cez most nevedie žiadna štátna ani miestna komunikácia. Ako stavba na parcele v podstate neexistuje. Mesto ho preto nemohlo získať do svojho vlastníctva.

Dobrovoľníci sa nevzdali

Fakt, že most podľa úradných dokumentov neexistuje, nadšencov histórie neodradil. Začali konať na vlastnú päsť. Výsledkom sú záchranné práce, ktoré sa uplynulý pondelok naplno rozbehli. Vyše dvestoročnému mostu, odsúdenému na zánik, svitá na lepšie časy.

„Bola by ho veľká škoda. Veď je to cenný kus minulosti. Okrem toho je to najstarší funkčný most spájajúci brehy Klenovskej Rimavy,“ povedal Roman Lebeda z OZ Horná Rimava, ktorý sa aktívne podieľa na záchranných prácach. Dokonca sa mu podarilo dohodnúť s partiou, ktorá zachraňuje slovenské hrady. „Teší ma, že členovia z občianskeho združenia Castrum Ghymes neodmietli ponuku na spoluprácu. Tiež sa pasujú s novou výzvou, keďže most doposiaľ nezachraňovali. Musím však uznať, že sú to naslovovzatí odborníci.“

Práce ako na kostole

Historický most zub času poriadne nahlodal. Dokonca hrozilo jeho zrútenie. Dnes je už isté, že zo zemského povrchu nezmizne.

„Prvá etapa potrvá desať dní. Zameriame sa na to, čo je pre zastabilizovanie stavby najdôležitejšie. Aktuálne sa pracuje pri päte mosta a na výpadkoch na