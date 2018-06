Medzi svetovou kolkárskou špičkou malo Fiľakovo dvojnásobné zastúpenie

V polovici mája mali hráči a priaznivci kolkov sviatok. V rumunskom meste Cluj sa uskutočnili majstrovstvá sveta a svetový pohár U18.

CLUJ/FIĽAKOVO. Zastúpenie na vrcholovom šampionáte mal aj náš región v podobe dvojice Fiľakovčanov – dorastenca Viliama Maga a riaditeľa štátnej reprezentácie Ladislava Flachbarta.

„Svetový pohár kolkárov do 18 rokov bol otváracím turnajom viacdňových majstrovstiev a práve na ňom sa Vilko predstavil. Žiaľ, nepodarilo sa mu prejsť kvalifikáciou na 120 hodov. Dráhy boli veľmi ťažké a nedokázal sa im prispôsobiť. Od postupu ho delilo osem kolkov,“ priblížil Flachbart.

Chce obhájiť miestenku

Viliam si ako slovenský dorastenecký majster pripísal druhú účasť v národnej reprezentácii. Hoci mu kolky v Rumunsku nepadali podľa predstáv, hru v slovenskom drese si opäť užil. „Som vďačný za možnosť reprezentovať Slovensko. Tvrdo som sa na to pripravoval. Čakal som od seba omnoho lepší výkon, ale už to musím hodiť za hlavu. Majstrovstvá budú aj o rok. Teraz sa musím snažiť obhájiť si miestenku a viac trénovať, aby boli moje ďalšie výkony lepšie,“ vyjadril sa mladý Fiľakovčan.

Ako dodal, niečo sa naučil už v Rumunsku pri sledovaní herných štýlov svojich kolegov z iných krajín.

„Bola tam vynikajúca atmosféra a našiel som si mnoho priateľov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo chcem znovu hrať na svetovej scéne.“

Striebro juniorov

Na svetovom pohári do 18 rokov sa slovenskej reprezentantke Alexandre Duračkovej podarilo získať jedno striebro. Od zlatej medaily ju delil iba jeden kolok.

Turnaj potom pokračoval juniorskými majstrovstvami. Nádej sa vkladala najmä do dievčat. „S ich výkonom som nespokojný. Nepodarilo sa im zopakovať výsledky, ktoré dosiahli v príprave. Viac sa darilo chlapcom, ktorí pre Slovensko získali ďalšie striebro,“ priblížil Flachbart.

Záver turnaja patril súťaži dospelých jednotlivcov. Slovensko malo päť mužských a päť ženských želiezok v ohni. Medzi mužmi mal náš región zastúpenie v podobe Tomáša Pašiaka z Jelšavy. Jemu ani jeho kolegom sa však nepodarilo postúpiť. To sa podarilo trom ženám, ale ani tie si na medaily nesiahli.

Miesto pre Erika Galla

„Účinkovanie Slovenska na majstrovstvách sveta považujem z pozície riaditeľa štátnej reprezentácie za priemerné. Aj keď nepatríme medzi kolkárske veľmoci, mali sme na viac. Na druhej strane, s dvomi striebornými medailami sme neprepadli. Nie je to však nič, čo by sa nedalo napraviť dôslednou prípravou pred budúcoročným šampionátom. Verím, že tam bude mať Fiľakovo dvojité zastúpenie a k Viliamovi Magovi sa konečne pripojí aj Erik Gallo, ktorý naďalej zostáva reprezentačným Čiernym Petrom. Snáď sa mu podarí obliecť si národný dres, pretože výkony na to má,“ doplnil Flachbart, ktorý je zároveň vedúcim kolkárskeho oddielu FTC Fiľakovo.